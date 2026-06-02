Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¬¤¤¤è¤¤¤èº£½µ³«Ëë¡ª¡¡¡È»Ë¾åºÇÂ¿¡É23¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÀª¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¡©
¡ãÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ1Æü¡þ¥ê¥Ó¥¨¥éCC¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¡þ6699¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äº£½µ4Æü¤«¤é¡ÈÀ¤³¦°ì¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼·èÄêÀï¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤¬¡¢¥ê¥Ó¥¨¥éCC¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥ÁGC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2023Ç¯Âç²ñ¤Î22¿Í¤ò¾å²ó¤ë¡¢23¿Í¤ÎÆüËÜÀª¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¡Ä½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÎJK»þÂå¤¬½é¡¹¤·²á¤®¤ë¡ª
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥ê¥Ó¥¨¥éCC¤Ï¡¢1926Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤¬100¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢½é¤á¤Æ½÷»Ò¤ÎÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹¾·ÂÔ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£28Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¥´¥ë¥Õ¶¥µ»¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¾Ìç¥³¡¼¥¹¤À¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤Î³«ËëÁ°¤Ë¡¢½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡ÊÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¼ç¤Ê¤â¤Î¡Ë¡£¤Þ¤ººûÀ¸Í¥²Ö¤Ï21¡¢24Ç¯¤ÈÂç²ñ¤ò2ÅÙÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ø²áµî10Ç¯´Ö¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÇÆ¼Ô¡Ù¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î²áµî5Ç¯´Ö¤Î4Âç²ñ¥á¥¸¥ã¡¼ÇÆ¼Ô¤Ë¤â½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï24Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥à¥ó¥Ç¥£¡¦¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¡×Í¥¾¡¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢À¾¶¿¿¿±û¤ÏºòÇ¯¤Î¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤ÏÆ±¤¸¤¯ºòÇ¯¤Î¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëºòÇ¯Âç²ñ¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿ÃÝÅÄÎï±û¡¢7°Ì¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡ØºòÇ¯¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×10¡Ù¤Ç¡¢Áá¡¹¤Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ØºòÇ¯¤ÎCME¥°¥í¡¼¥Ö¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×30¡Ù¤Ç¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡¢´ä°æÌÀ°¦¡¢´ä°æÀéÎç¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢3·î23ÆüÉÕ¡¢5·î25ÆüÉÕ¤Î¡ØÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì75¿Í¡Ù¤Î»ñ³Ê¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£ºòµ¨¤ÎÆüËÜ¤Î½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¡¢Àè½µ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ©¤·¤¿²ÏËÜ·ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ûÉö²Ú¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¡¢ÎëÌÚ°¦¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡¢üâ¶¶ºÌ²Ú¤Ï¡¢¤³¤Î¸¢Íø¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÍ½Áª²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢4·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Î¸åÆ£Ì¤Í¡¢2°Ì¤Î¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡¢3°Ì¤Îüâ¶¶¤Î½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¡£¤½¤Î¸å¡¢Êä·ç1ÈÖ¼ê¡¢2ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿Èø´ØºÌÈþÍª¡¢ÁáÀî²ÆÌ¤¤Ë¤â¸¢Íø¤¬¤ª¤ê¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢5·î11Æü¤Ë¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤Ç³«¤«¤ì¤¿Í½Áª²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1ÏÈ¤òµÈÅÄÍ¥Íø¤¬¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤³2Ç¯´Ö¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î1200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó17²¯3134Ëü±ß¡¢Åö»þ¡Ë¤Ç¿ä°Ü¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ï240Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯4626Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾ÍÀ¤È¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Í¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï²á¹ó¤Ê4Æü´Ö¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ÆüËÜÀª23¿Í¤Î½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷
Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Í½Áª²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¥¤¡¼¥°¥ë¤Ê¤É¸«¤»¾ìºî¤ë¤âÍ½ÁªÍî¤Á¡¡¼¡Àï¤ÏÁ´ÊÆ½÷»ÒOP¡Öµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤½÷»Ò¥×¥í¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ËµÈÅÄÎë¡Ä¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤À¤ì¡©
ÃË»Ò¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó½Ð¾ì¼Ô¤âÂ³¡¹
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¡Ä½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÎJK»þÂå¤¬½é¡¹¤·²á¤®¤ë¡ª
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥ê¥Ó¥¨¥éCC¤Ï¡¢1926Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤¬100¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢½é¤á¤Æ½÷»Ò¤ÎÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹¾·ÂÔ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£28Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¥´¥ë¥Õ¶¥µ»¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¾Ìç¥³¡¼¥¹¤À¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤Î³«ËëÁ°¤Ë¡¢½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡ÊÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¼ç¤Ê¤â¤Î¡Ë¡£¤Þ¤ººûÀ¸Í¥²Ö¤Ï21¡¢24Ç¯¤ÈÂç²ñ¤ò2ÅÙÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ø²áµî10Ç¯´Ö¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÇÆ¼Ô¡Ù¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î²áµî5Ç¯´Ö¤Î4Âç²ñ¥á¥¸¥ã¡¼ÇÆ¼Ô¤Ë¤â½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤Ï24Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥à¥ó¥Ç¥£¡¦¥¨¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¸¢¡×Í¥¾¡¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢À¾¶¿¿¿±û¤ÏºòÇ¯¤Î¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤ÏÆ±¤¸¤¯ºòÇ¯¤Î¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëºòÇ¯Âç²ñ¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿ÃÝÅÄÎï±û¡¢7°Ì¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡ØºòÇ¯¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×10¡Ù¤Ç¡¢Áá¡¹¤Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ØºòÇ¯¤ÎCME¥°¥í¡¼¥Ö¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×30¡Ù¤Ç¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡¢´ä°æÌÀ°¦¡¢´ä°æÀéÎç¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢3·î23ÆüÉÕ¡¢5·î25ÆüÉÕ¤Î¡ØÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì75¿Í¡Ù¤Î»ñ³Ê¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£ºòµ¨¤ÎÆüËÜ¤Î½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¡¢Àè½µ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ©¤·¤¿²ÏËÜ·ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ûÉö²Ú¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¡¢ÎëÌÚ°¦¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡¢üâ¶¶ºÌ²Ú¤Ï¡¢¤³¤Î¸¢Íø¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÍ½Áª²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢4·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Î¸åÆ£Ì¤Í¡¢2°Ì¤Î¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡¢3°Ì¤Îüâ¶¶¤Î½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¡£¤½¤Î¸å¡¢Êä·ç1ÈÖ¼ê¡¢2ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿Èø´ØºÌÈþÍª¡¢ÁáÀî²ÆÌ¤¤Ë¤â¸¢Íø¤¬¤ª¤ê¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢5·î11Æü¤Ë¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤Ç³«¤«¤ì¤¿Í½Áª²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1ÏÈ¤òµÈÅÄÍ¥Íø¤¬¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤³2Ç¯´Ö¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î1200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó17²¯3134Ëü±ß¡¢Åö»þ¡Ë¤Ç¿ä°Ü¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ï240Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯4626Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾ÍÀ¤È¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Í¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï²á¹ó¤Ê4Æü´Ö¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ÆüËÜÀª23¿Í¤Î½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷
Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Í½Áª²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¥¤¡¼¥°¥ë¤Ê¤É¸«¤»¾ìºî¤ë¤âÍ½ÁªÍî¤Á¡¡¼¡Àï¤ÏÁ´ÊÆ½÷»ÒOP¡Öµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤½÷»Ò¥×¥í¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ËµÈÅÄÎë¡Ä¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤À¤ì¡©
ÃË»Ò¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó½Ð¾ì¼Ô¤âÂ³¡¹