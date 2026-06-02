【ミニストップ】アイスクリームを5週連続で発売、「チョコミントバー」や「マンゴーパフェみたいなアイス」など

ミニストップは、オリジナルのアイスクリームを5週連続で全国発売する。

爽やかさを感じられる「チョコミントバー」を6月2日から、ミニストップの店内加工パフェの定番商品をイメージした「マンゴーパフェみたいなアイス」を6月9日から、北海道産牛乳を使用した「ワッフルコーン ミルク&ショコラ」を6月16日から、ミニストップの夏の定番ハロハロをイメージした「ハロハロラムネみたいなアイス」を6月23日から、今年で17年目を迎えるロングセラー商品「ビターチョコモナカ」を6月30日から、それぞれ発売する。

【ミニストップオリジナルアイス 5品の画像はこちら】

◆チョコミントバー

商品名:190円(税込価格205.20円)

発売日:6月2日

ミルクとミントのバランスが取れた爽やかなミントアイスを、フィアンティーヌ(薄く焼いたクレープ生地を細かく砕いたもの)を混ぜ込んだチョコでコーティングしたアイスバー。爽やかさとバリザク食感を楽しめる。

◆マンゴーパフェみたいなアイス

商品名:360円(税込価格388.80円)

発売日:6月9日

店内加工パフェの定番「マンゴーパフェ」をアイスで表現した。ごろっとした「果肉感」ち「マンゴー」をたっぷり味わえる5層仕立て。ソース･シャーベットには「マンゴーの王様」といわれているアルフォンソマンゴーのピューレを使用している。マンゴーシャーベットはねっとりとした食感にすることで濃厚なマンゴーの味わいが楽しめる。

◆ワッフルコーン ミルク&ショコラ

商品名:285円(税込価格307.80円)

発売日:6月16日

ミルクのコクとビターなカカオが味わえるソフトクリーム。チョコの味わいもしっかり味わえ、ミルクアイスと一緒に食べたときにより一体感を感じられる仕立て。

◆ハロハロラムネみたいなアイス

商品名:360円(税込価格388.80円)

発売日:6月23日

店内加工の「ハロハロパチパチラムネ」をイメージした。しゅわっと新食感の「炭酸氷」が入ったアイスで、炭酸氷入りラムネアイスにミルクフロート･チェリーゼリーソース･パイン果肉･黄桃果肉をトッピングした。嚙み砕くとザクザクとした氷の食感を楽しむことができ、口の中でゆっくり溶かすとしゅわしゅわとした炭酸の弾ける爽快感が楽しめる。

◆ビターチョコモナカ

商品名:240円(税込価格259.20円)

発売日:6月30日

発売から17年目を迎えるロングセラー商品。ベルギー産チョコレートをチョコ原料中10%使用したビターな味わい。ミルクのコクを感じられるアイスミルク規格でコク･深みのある味わいに仕上げた。モナカの片面にはチョココーチング&ブラッククランチを敷き、バリッザクッとした食感がアクセントになっている。