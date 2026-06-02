◆アドバイスが劇的に浸透する魔法の問い

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

自分の「モノサシ」を脇に置く

視点を変えるマネジメント術

部下との面談中、「普通はこうするだろう」「常識的に考えてあり得ない」といった言葉が浮かんだことはありませんか？ あるいは、部下の報告に対して「そんなはずはない」と即座に否定したくなる瞬間はないでしょうか。

もし心当たりがあるなら、知らず知らずのうちに自分自身の「前提」という型に、相手を無理やり当てはめてしまっている可能性があります。管理職としてさらなる共感力を養うためには、自分の尺度をいったん脇に置き、相手の「前提」に立って話を聴くスタンスが不可欠です。

相手が立っている「景色」を想像する

ここで言う「前提」とは、その人が置かれている立場・役割・価値観、そしてこれまでの人生背景などを指します。

マネジャーであるあなたが見ている景色と、入社したばかりの新入社員やだいぶ年下の部下が見ている景色は、全くの別物です。背負っている責任の重さも、持っている情報の量も、仕事に対する優先順位も異なります。

例えば、あなたにとっては「当然のリスクヘッジ」であっても、経験の浅い部下にとっては「未知の恐怖」かもしれません。相手がその人なりの「前提」に基づいて、その時最善だと思って言動を選んでいる。その事実に気づくことができれば、コミュニケーションの質は劇的に変化します。

「普通」という言葉に潜む危険性

「普通は〜」という言葉は、非常に便利な反面、相手との間に高い壁を作ってしまいます。「普通」の基準は人によって千差万別だからです。

自分のモノサシで相手を裁くのではなく、「この部下はどういう背景があって、この結論に至ったのだろうか？」と、相手の世界観に足を踏み入れる想像力を持ってみましょう。相手の立場を尊重し、その背景を踏まえて話を聴くことで、あなたの共感は一段と深まり、部下は「この上司は自分の状況を正しく理解してくれている」という深い安心感を得ることができます。

相手の世界観から対話を始めるメリット

自分の前提を脇に置くことは、決して自分の意見を捨てることではありません。まずは相手の前提を確認し、その世界観を理解したうえで、改めて上司としての視点を提示する。このステップを踏むだけで、アドバイスの浸透率は驚くほど高まります。

口癖になりそうな「普通は」をぐっと飲み込み、「君の視点からはどう見えている？」と問いかけてみてください。そこから始まる対話こそが、強固な信頼関係を築く鍵となります。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。