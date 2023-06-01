アン・ハサウェイ、今度は恐竜と死闘 J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』本予告公開
『プラダを着た悪魔２』のアン・ハサウェイが主演を務め、ユアン・マクレガーが共演する映画『オークストリートの異変』が、8月14日に日米同時公開される。極秘映画プロジェクトと呼ばれてきた本作がついにそのベールを脱いだ衝撃の本予告と、海外版本ポスターが解禁された。
【動画】映画『オークストリートの異変』本予告
本作は、『クローバーフィールド／HAKAISHA』などで知られるJ.J.エイブラムスが製作を担当。『イット・フォローズ』や『アンダー・ザ・シルバーレイク』のデヴィッド・ロバート・ミッチェルがメガホンを取る。
3月に公開されたティザー映像では、“平凡な日常に異変が起きる”ことだけが示唆され、その詳細は伏せられていた。SNSでは「何が起こるのかわからない不穏さが気になる」「公開まで考察したい」など期待の声が上がっていたが、今回の本予告で、その正体が恐竜によるサバイバル劇であることが明らかになった。
映像は、アン・ハサウェイとユアン・マクレガー演じる夫婦が、昨夜起きた不可解な現象について家族で語り合うシーンから始まる。
強風が巻き起こり、真っ暗な夜が突如強烈な光に照らされ、危険を察知した犬が光に向かって警戒するように吠え立てる。翌朝、その異変の正体について、ヘリコプターやエイリアンなどさまざまな可能性を巡らせる家族だが、やがて自宅の水道が止まり街中が停電してしまい、自分たちがただならぬ状況下にあることに気づく。
さらには、トゲの生えた巨大な尻尾のようなものを目撃したり、道が途中で断崖絶壁になってしまい街から出られなくなるなど、人々が平穏な日常を送る住宅街（オークストリート）で数々の異変が起きていることが映し出される。
やがて住宅街には巨大な影が現れ、その正体はまさかの肉食恐竜!?逃げ惑う住民に凄まじい速さで襲いかかる。アン・ハサウェイとユアン・マクレガーが演じる夫婦は猛スピードで突っ込んでくる恐竜から、間一髪自宅に逃げ込み難を逃れるが…。
映像には翼竜や巨大な恐竜らしき姿も映し出されており、複数種の恐竜が街を支配していることがうかがえる。平和だったはずの街に一体何が起きたのか、果たして家族は恐竜を相手に生きてオークストリートから脱出することができるのか――。
武器も知識もない普通の家族が、家中にある物をかき集めてサバイバルに挑む展開も本作の見どころだ。予告では、アン・ハサウェイが銃を手に恐竜へ立ち向かう姿も収められている。
現在、『プラダを着た悪魔2』が世界的ヒットを記録する中、アン・ハサウェイは華やかなランウェイから、恐竜だらけのストリートを命がけで駆け回る。家族は生き延びることができるのか――。この夏注目の恐竜サバイバル大作となりそうだ。
【動画】映画『オークストリートの異変』本予告
本作は、『クローバーフィールド／HAKAISHA』などで知られるJ.J.エイブラムスが製作を担当。『イット・フォローズ』や『アンダー・ザ・シルバーレイク』のデヴィッド・ロバート・ミッチェルがメガホンを取る。
映像は、アン・ハサウェイとユアン・マクレガー演じる夫婦が、昨夜起きた不可解な現象について家族で語り合うシーンから始まる。
強風が巻き起こり、真っ暗な夜が突如強烈な光に照らされ、危険を察知した犬が光に向かって警戒するように吠え立てる。翌朝、その異変の正体について、ヘリコプターやエイリアンなどさまざまな可能性を巡らせる家族だが、やがて自宅の水道が止まり街中が停電してしまい、自分たちがただならぬ状況下にあることに気づく。
さらには、トゲの生えた巨大な尻尾のようなものを目撃したり、道が途中で断崖絶壁になってしまい街から出られなくなるなど、人々が平穏な日常を送る住宅街（オークストリート）で数々の異変が起きていることが映し出される。
やがて住宅街には巨大な影が現れ、その正体はまさかの肉食恐竜!?逃げ惑う住民に凄まじい速さで襲いかかる。アン・ハサウェイとユアン・マクレガーが演じる夫婦は猛スピードで突っ込んでくる恐竜から、間一髪自宅に逃げ込み難を逃れるが…。
映像には翼竜や巨大な恐竜らしき姿も映し出されており、複数種の恐竜が街を支配していることがうかがえる。平和だったはずの街に一体何が起きたのか、果たして家族は恐竜を相手に生きてオークストリートから脱出することができるのか――。
武器も知識もない普通の家族が、家中にある物をかき集めてサバイバルに挑む展開も本作の見どころだ。予告では、アン・ハサウェイが銃を手に恐竜へ立ち向かう姿も収められている。
現在、『プラダを着た悪魔2』が世界的ヒットを記録する中、アン・ハサウェイは華やかなランウェイから、恐竜だらけのストリートを命がけで駆け回る。家族は生き延びることができるのか――。この夏注目の恐竜サバイバル大作となりそうだ。