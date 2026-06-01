ソフトバンクグループ孫正義社長　フランスで「データセンター」建設計画　投資額最大14兆円　ヨーロッパで初のAI拠点へ

ソフトバンクグループはフランスでAIのデータセンターを建設する計画を発表しました。

投資額は最大で14兆円を見込んでいて孫会長兼社長は「AI革命はまだ始まったばかりで、積極的に投資しなければならない」と強調しました。

SBG孫社長：

ヨーロッパは2番目に大きな市場で、拡大していく重要な地域だ。

ソフトバンクグループはフランスで5ギガワット規模のAI向けデータセンターを開発、運営する計画で、投資額は最大で750億ユーロ＝日本円で約14兆円を見込んでいるということです。

データセンターはフランス北部の港湾都市ダンケルクなどに整備される予定で、ソフトバンクグループとしてヨーロッパ初のAI拠点になります。

ソフトバンクグループはアメリカでもAIデータセンターを建設し、AI関連事業への投資を加速しています。

これに先立ちパリのエリゼ宮で行われた孫社長とフランスのマクロン大統領との共同会見で、マクロン大統領は「共に大きな成果を成し遂げよう」と孫社長に感謝の言葉を述べるとともに、「ソフトバンクが発表した内容は非常に大規模で歴史的なもの」と今回行われる投資規模の重要性を強調しました。