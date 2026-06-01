STARGLOW、メンバーの自然体な表情を切り取った3rdシングル「Drivin′ My Life」の新アーティストビジュアル解禁

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STARGLOWが、7月22日にリリースされる3rdシングル「Drivin’ My Life」の新アーティスト写真を公開。

先日公開されたジャケットアートワークの世界観そのままに、ジュースやお菓子を手にリラックスする、メンバーの自然体な表情を切り取った一枚に仕上がっている。

■ジュースやお菓子を手にリラックスするメンバーの姿を収録

今回あらたなビジュアルが解禁された3rdシングルは、表題曲「Drivin’ My Life」に加え、5月25日に先行配信された「Good Boys Anthem」、RUI・TAIKI・KANONがトリプル主演を務めた2024年のFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン～GOTH～』主題歌「GOTH」のSTARGLOWバージョンの全3曲を収録。

パッケージは全6形態でのリリースとなり、それぞれに豪華なコンテンツが用意されている。

映像コンテンツとして、初回盤Aには2曲のMVとそのBehind The Scenes、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録。また、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には、初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesが収められる。

さらに、オリジナルグッズ「メモリーフィルムロールキーリング・オリジナル集合トレーディングカード」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品も展開。

BMSG MUSIC SHOP限定での早期予約特典として、本シングル予約者を対象に、抽選で『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』リハーサル観覧＆オフィシャル出待ちへの招待もアナウンスされてい。

なお、BMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品およびBMSG MUSIC SHOP限定早期特典の予約は、6月9日11時59分までとなっている。

また、3rdシングル発売翌週の7月29日には、STARGLOWにとって初となるライブBlu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』が発売される。

■リリース情報

2026.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Good Boys Anthem」

https://starglow.lnk.to/GoodBoysAnthem

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Drivin’ My Life」

2026.07.29 ON SALE

Blu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/