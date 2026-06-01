Aぇ! group、ダンスプラクティス映像を公開 定点カメラの映像で息の合ったパフォーマンス披露
4人組グループ・Aぇ! groupが、「でこぼこライフ」のダンスプラクティスを公開した。
【動画】息の合ったパフォーマンスを披露したAぇ! groupのダンスプラクティス映像
同楽曲は、17日にリリースする4thシングル。きょう1日に放送されたTBS系音楽番組「CDTVライブ！ライブ！」では、フルサイズでのパフォーマンスを初披露した。
今回公開されたダンスプラクティスは、ファンからの要望も多かった定点カメラで撮影された映像。メンバーの息の合ったパフォーマンスや、楽曲の魅力を引き立てる緻密なフォーメーションを余すことなく楽しむことができる。
また、Aぇ! groupは、12日に「でこぼこライフ」が主題歌となる映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公開も控えており、今後のさらなる盛り上がりに期待が高まっている。
【動画】息の合ったパフォーマンスを披露したAぇ! groupのダンスプラクティス映像
同楽曲は、17日にリリースする4thシングル。きょう1日に放送されたTBS系音楽番組「CDTVライブ！ライブ！」では、フルサイズでのパフォーマンスを初披露した。
今回公開されたダンスプラクティスは、ファンからの要望も多かった定点カメラで撮影された映像。メンバーの息の合ったパフォーマンスや、楽曲の魅力を引き立てる緻密なフォーメーションを余すことなく楽しむことができる。
また、Aぇ! groupは、12日に「でこぼこライフ」が主題歌となる映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公開も控えており、今後のさらなる盛り上がりに期待が高まっている。