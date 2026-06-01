16回目『音楽の日』、7・18に8時間生放送決定 総合司会は安住紳一郎アナ＆江藤愛アナ
TBS系列で放送される毎年恒例の音楽特番『音楽の日』が、7月18日午後2時から8時間にわたって生放送されることが決定した。第16回目となる今回は「こえる。きこえる。」をテーマとし、総合司会は昨年に続き、同局アナウンサーの安住紳一郎と江藤愛が務める。
【写真】大事そうに…母とめいからのお守りを披露した江藤愛アナ
今年の番組テーマは、「こえる。きこえる。」となる。2026年は、冬季五輪、WBC、サッカーワールドカップと、世界中が歓喜に沸くスポーツの年。限界に挑み、記録を「超える」アスリートの姿から、私たちは多くの勇気と元気をもらっている。そして、今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。限界を「超える」強さも、痛みを「越える」優しさも、音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。番組では、“音楽のチカラ”で日本中の想いをひとつにし、最高の「こえる。きこえる。」を音楽とともに届ける。
何度となく私たちを励まし、限界や痛みを共にこえてきた数々の名曲と、同番組でしか見られないアーティストの熱いパフォーマンスを送る。豪華出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後の『CDTVライブ！ライブ！』で発表予定。
【写真】大事そうに…母とめいからのお守りを披露した江藤愛アナ
今年の番組テーマは、「こえる。きこえる。」となる。2026年は、冬季五輪、WBC、サッカーワールドカップと、世界中が歓喜に沸くスポーツの年。限界に挑み、記録を「超える」アスリートの姿から、私たちは多くの勇気と元気をもらっている。そして、今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。限界を「超える」強さも、痛みを「越える」優しさも、音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。番組では、“音楽のチカラ”で日本中の想いをひとつにし、最高の「こえる。きこえる。」を音楽とともに届ける。
何度となく私たちを励まし、限界や痛みを共にこえてきた数々の名曲と、同番組でしか見られないアーティストの熱いパフォーマンスを送る。豪華出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後の『CDTVライブ！ライブ！』で発表予定。