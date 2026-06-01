『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』キャラクター総出演＆ハチワレ歌唱のOPテーマ入り90秒予告解禁
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、キャラクター総出演の90秒予告映像が解禁。オープニングテーマは原作者・ナガノ作詞・ハチワレ歌唱の新曲「くつずれ」、また島二郎役の声優を最上嗣生、セイレーン役を鈴木みのりが務めることが明らかになった。
【動画】島二郎役は最上嗣生、セイレーン役は鈴木みのりに！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』90秒予告
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
そんな『ちいかわ』の初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
そんな本作からキャラクター総出演の90秒予告が解禁。
ある島で熱烈な歓迎を受けるちいかわたちは、限定グルメを堪能したり観光を楽しんでいた矢先に、島に招かれた本当の理由を知ることになる。それはまさかの、島民を襲うセイレーンの討伐だった。島民たちにさすまたを渡され困惑するちいかわ、島を守ろうと意気込むハチワレ、セイレーンと人魚に“びんよよ”で立ち向かううさぎ、さらにはカレーを食べている謎のキャラクター・島二郎も描かれている。
映画のオープニングテーマはナガノ作詞、ハチワレ（CV：田中誠人）歌唱の新曲「くつずれ」に決定。
テレビアニメシリーズの楽曲「ひとりごつ」に続き、ハチワレが歌う楽曲のタイトルは「くつずれ」。そして、原作漫画でちいかわたちが島へ訪れた際に、その歌詞が印象的に描かれていた楽曲「島のうた」が初めて音楽として登場し、予告映像を彩っている。
さらに、ちいかわが森の奥で見つけた店「島二郎」の店主・島二郎と、歌が得意で、ある理由から島民たちを襲っているセイレーンの声を務めるキャストが解禁。劇中でちいかわが出会う謎のキャラクター・島二郎は最上嗣生が、不思議な歌の力を持つセイレーンは鈴木みのりが演じる。
今作の参加にあたり、最上は「僕自身もそうですが、僕のまわりもみんなちいかわが大好きだったので、そんな中でしかもあの「島二郎」で参加させていただけるなんて、とても嬉しい気持ち…ですがまだどこか信じられないという心がふたつある〜状態です。この『映画ちいかわ』は、ちいかわとは別のキャラの目線で見てみるとまたちょっと違った見え方がしたり、深く考えさせられるところがあったりと、ナガノ先生感マシマシな僕もとても大好きなお話です。ぜひ皆様にはこの映画を隅から隅まで楽しんでいただければと思います。楽しみに待っててくれよ…な!!」とコメント。
鈴木は「セイレーン役に決まった時は、大声で『イヤッハーー！』と叫びたいくらいに、嬉しかったです！あの『ちいかわ』のオーディションを受けられるだけで光栄だったのですが、セイレーンには、私がずっと挑戦してみたいと思っていた魅力がぎゅっと詰まっていて、この出会いに勝手に運命を感じていました。皆様が待ち望んでいた『セイレーン編』の映画化、そしてセイレーンの登場…！ その期待に応えられるよう、精一杯セイレーンを演じ、歌いました。今年の夏は、ちいかわの夏になること間違いなしです！」と語っており、気合十分で挑んでいる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。
最上、鈴木のコメント全文は以下の通り。
■島二郎役：最上嗣生
僕自身もそうですが、僕のまわりもみんなちいかわが大好きだったので、そんな中でしかもあの「島二郎」で参加させていただけるなんて、とても嬉しい気持ち…ですがまだどこか信じられないという心がふたつある〜状態です。
突然現れるあの圧倒的ビジュアルから繰り出される最高に頼れるアニキ分…！ 料理もできるし友誼に篤く広い背中に輝くお尻。まさにイケオジ成分が詰まっている感じですよね。僕もそんな島二郎の一端を担えてとても嬉しいです。
この『映画ちいかわ』は、ちいかわとは別のキャラの目線で見てみるとまたちょっと違った見え方がしたり、深く考えさせられるところがあったりと、ナガノ先生感マシマシな僕もとても大好きなお話です。ぜひ皆様にはこの映画を隅から隅まで楽しんでいただければと思います。楽しみに待っててくれよ…な!!
■セイレーン役：鈴木みのり
セイレーン役に決まった時は、大声で『イヤッハーー！』と叫びたいくらいに、嬉しかったです！あの『ちいかわ』のオーディションを受けられるだけで光栄だったのですが、セイレーンには、私がずっと挑戦してみたいと思っていた魅力がぎゅっと詰まっていて、この出会いに勝手に運命を感じていました。
オーディションではとにかく後悔のないように、隅々まで原作を読み、沢山考えて、全力で楽しく演じました。そんな私なりのセイレーンが、ナガノ先生や制作チームの皆様に届いた嬉しさを自信に変えて…！ 身の引き締まる思いで、アフレコに挑みました。
セイレーンは仲間を思う気持ちを持ったまっすぐな子、という印象です！私がセイレーンと同じ種族や人魚だったら、セイレーンの言動は何一つ気にせず、仲良くなりたい！と、人魚達と息ぴったりな姿を見ているとつい思ってしまいます。演じる時はそんなセイレーンらしさを大切に。作品やちいかわ達にとっての立ち位置よりも、セイレーン本人の感情を優先に、目的にまっすぐ、日々を楽しんで生きることを意識しました。結果としてその姿が皆様の目にどう映るのかが楽しみです！
皆様が待ち望んでいた『セイレーン編』の映画化、そしてセイレーンの登場…！ その期待に応えられるよう、精一杯セイレーンを演じ、歌いました。ナガノ先生の描いた世界そのままに、映画ならではの表現も盛り沢山です。セイレーンも大迫力で皆様の前に登場します！ そしてもちろん、ちいかわをはじめとするお馴染みのキャラクター達も大活躍です！ 私もアフレコ中、あまりの可愛さに終始興奮しっぱなしでした。ファンの皆様、お楽しみに…！ 今年の夏は、ちいかわの夏になること間違いなしです！
【動画】島二郎役は最上嗣生、セイレーン役は鈴木みのりに！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』90秒予告
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
そんな本作からキャラクター総出演の90秒予告が解禁。
ある島で熱烈な歓迎を受けるちいかわたちは、限定グルメを堪能したり観光を楽しんでいた矢先に、島に招かれた本当の理由を知ることになる。それはまさかの、島民を襲うセイレーンの討伐だった。島民たちにさすまたを渡され困惑するちいかわ、島を守ろうと意気込むハチワレ、セイレーンと人魚に“びんよよ”で立ち向かううさぎ、さらにはカレーを食べている謎のキャラクター・島二郎も描かれている。
映画のオープニングテーマはナガノ作詞、ハチワレ（CV：田中誠人）歌唱の新曲「くつずれ」に決定。
テレビアニメシリーズの楽曲「ひとりごつ」に続き、ハチワレが歌う楽曲のタイトルは「くつずれ」。そして、原作漫画でちいかわたちが島へ訪れた際に、その歌詞が印象的に描かれていた楽曲「島のうた」が初めて音楽として登場し、予告映像を彩っている。
さらに、ちいかわが森の奥で見つけた店「島二郎」の店主・島二郎と、歌が得意で、ある理由から島民たちを襲っているセイレーンの声を務めるキャストが解禁。劇中でちいかわが出会う謎のキャラクター・島二郎は最上嗣生が、不思議な歌の力を持つセイレーンは鈴木みのりが演じる。
今作の参加にあたり、最上は「僕自身もそうですが、僕のまわりもみんなちいかわが大好きだったので、そんな中でしかもあの「島二郎」で参加させていただけるなんて、とても嬉しい気持ち…ですがまだどこか信じられないという心がふたつある〜状態です。この『映画ちいかわ』は、ちいかわとは別のキャラの目線で見てみるとまたちょっと違った見え方がしたり、深く考えさせられるところがあったりと、ナガノ先生感マシマシな僕もとても大好きなお話です。ぜひ皆様にはこの映画を隅から隅まで楽しんでいただければと思います。楽しみに待っててくれよ…な!!」とコメント。
鈴木は「セイレーン役に決まった時は、大声で『イヤッハーー！』と叫びたいくらいに、嬉しかったです！あの『ちいかわ』のオーディションを受けられるだけで光栄だったのですが、セイレーンには、私がずっと挑戦してみたいと思っていた魅力がぎゅっと詰まっていて、この出会いに勝手に運命を感じていました。皆様が待ち望んでいた『セイレーン編』の映画化、そしてセイレーンの登場…！ その期待に応えられるよう、精一杯セイレーンを演じ、歌いました。今年の夏は、ちいかわの夏になること間違いなしです！」と語っており、気合十分で挑んでいる。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。
最上、鈴木のコメント全文は以下の通り。
■島二郎役：最上嗣生
僕自身もそうですが、僕のまわりもみんなちいかわが大好きだったので、そんな中でしかもあの「島二郎」で参加させていただけるなんて、とても嬉しい気持ち…ですがまだどこか信じられないという心がふたつある〜状態です。
突然現れるあの圧倒的ビジュアルから繰り出される最高に頼れるアニキ分…！ 料理もできるし友誼に篤く広い背中に輝くお尻。まさにイケオジ成分が詰まっている感じですよね。僕もそんな島二郎の一端を担えてとても嬉しいです。
この『映画ちいかわ』は、ちいかわとは別のキャラの目線で見てみるとまたちょっと違った見え方がしたり、深く考えさせられるところがあったりと、ナガノ先生感マシマシな僕もとても大好きなお話です。ぜひ皆様にはこの映画を隅から隅まで楽しんでいただければと思います。楽しみに待っててくれよ…な!!
■セイレーン役：鈴木みのり
セイレーン役に決まった時は、大声で『イヤッハーー！』と叫びたいくらいに、嬉しかったです！あの『ちいかわ』のオーディションを受けられるだけで光栄だったのですが、セイレーンには、私がずっと挑戦してみたいと思っていた魅力がぎゅっと詰まっていて、この出会いに勝手に運命を感じていました。
オーディションではとにかく後悔のないように、隅々まで原作を読み、沢山考えて、全力で楽しく演じました。そんな私なりのセイレーンが、ナガノ先生や制作チームの皆様に届いた嬉しさを自信に変えて…！ 身の引き締まる思いで、アフレコに挑みました。
セイレーンは仲間を思う気持ちを持ったまっすぐな子、という印象です！私がセイレーンと同じ種族や人魚だったら、セイレーンの言動は何一つ気にせず、仲良くなりたい！と、人魚達と息ぴったりな姿を見ているとつい思ってしまいます。演じる時はそんなセイレーンらしさを大切に。作品やちいかわ達にとっての立ち位置よりも、セイレーン本人の感情を優先に、目的にまっすぐ、日々を楽しんで生きることを意識しました。結果としてその姿が皆様の目にどう映るのかが楽しみです！
皆様が待ち望んでいた『セイレーン編』の映画化、そしてセイレーンの登場…！ その期待に応えられるよう、精一杯セイレーンを演じ、歌いました。ナガノ先生の描いた世界そのままに、映画ならではの表現も盛り沢山です。セイレーンも大迫力で皆様の前に登場します！ そしてもちろん、ちいかわをはじめとするお馴染みのキャラクター達も大活躍です！ 私もアフレコ中、あまりの可愛さに終始興奮しっぱなしでした。ファンの皆様、お楽しみに…！ 今年の夏は、ちいかわの夏になること間違いなしです！