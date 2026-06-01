12星座×タロット占い「牡牛座（おうし座）」2026年6月1日（月）〜6月7日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年6月1日（月）〜6月7日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■牡牛座（おうし座）
カード：ワンドのクイーン（正位置）
存在感が際立つ週。堂々とした態度や温かさのある統率力で、周囲に人が集まる。プレゼンでも面接でも、初対面の場でこそ本領を発揮しよう。後輩や部下の相談に惜しまず時間を割いて。情熱と落ち着きの両立があなたの武器。服装にも投資を。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■牡牛座（おうし座）
カード：ワンドのクイーン（正位置）
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4