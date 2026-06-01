中国外務省の報道官は、ニューヨーク・タイムズの記者の居留許可を抹消し、事実上、国外退去処分したことを明らかにしました。

ニューヨーク・タイムズのイベントに台湾の頼清徳総統がビデオ出演したことを受けての措置とみられています。

中国外務省の林剣報道官は1日の会見で、ニューヨーク・タイムズの記者について、取材手法に問題があったとして居留許可を取り消したことを明らかにしました。事実上の国外退去処分です。

ニューヨーク・タイムズによりますと、対象となったのは北京に常駐していた女性記者で、今年2月に居留許可が抹消されたということです。

これを受け、アメリカ政府は中国国営の新華社通信のアメリカに常駐する記者のビザを取り消したということです。

ニューヨーク・タイムズは、今回の措置は去年12月に開かれた同社のイベントに台湾の頼清徳総統がビデオ出演したことを受けたものだとする中国当局者の説明を報じています。

中国外務省 林剣 報道官

「ニューヨーク・タイムズは、台湾当局に『台湾独立』というデタラメの言論を流布する場を提供し、公然と中国の台湾地域を国家と呼んだ」

林剣報道官は会見でニューヨーク・タイムズを激しく批判するとともに、新華社通信記者へのビザ取り消しについて「政治的弾圧」だと反発しました。

一方、ニューヨーク・タイムズのジョセフ・カーン編集長は「彼女の追放により、世界第2位の経済大国に関する正確で独立した、かつ詳細な報道を世界中の読者が入手することがこの重要な時期にさらに困難になるだろう」との声明を発表。

「アメリカおよび中国両政府に対し、ジャーナリストの取材環境の悪化を是正し、米中関係において情報の自由な流通を最優先事項とするよう強く求める」と訴えています。