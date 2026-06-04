岐阜県多治見市の住宅に侵入し、鉢合わせた80代の女性に体当たりして、けがをさせ、そのまま逃走したとして男2人が逮捕されました。 警察は匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の可能性も視野に捜査を進めています。 強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、名古屋市守山区の会社役員、中村光宏容疑者（38）と天白区の会社員水野正也容疑者（36）です。 警察によりますと、2人は5月30日午後10時半ごろ、多治
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 長友佑都 功績称えるパッチ付与
- 2. 弁当200個キャンセル「なんで」
- 3. 旭川17歳殺害 両親は顔も見れず
- 4. 朝サイゼ まさかの「ガラガラ」
- 5. 弁当200個キャンセル 着信拒否
- 6. 京都市で米国籍男性が行方不明
- 7. 男女4人死亡 小田原の家族と判明
- 8. 強盗致傷 容疑者が警察に電話
- 9. 堀江氏に「マジで老害」発言謝罪
- 10. 路上で女性重体 外国人が刺した?
- 1. 弁当200個キャンセル「なんで」
- 2. 旭川17歳殺害 両親は顔も見れず
- 3. 朝サイゼ まさかの「ガラガラ」
- 4. 弁当200個キャンセル 着信拒否
- 5. 男女4人死亡 小田原の家族と判明
- 6. 強盗致傷 容疑者が警察に電話
- 7. 堀江氏に「マジで老害」発言謝罪
- 8. 路上で女性重体 外国人が刺した?
- 9. 母子殺害 警察の不手際に非難
- 10. 出生数最低「非常に厳しい状況」
- 1. 冷蔵庫がマンジャロだらけ 証言
- 2. 記号「#」どう呼ぶ? 世代差あり
- 3. 贈り物を手放せるようになった訳
- 4. ファミマのシュー 驚きのコスパ
- 5. カビ取って提供 暴露投稿が波紋
- 6. 容疑者夫婦の子 引き取り先は?
- 7. 困惑…浅草寺「超丸見えトイレ」
- 8. 「日本どうなろうと困らぬ」波紋
- 9. 「中国は共産主義国家として崩壊していってほしい」～石原慎太郎氏と海外メディア記者の質疑応答 - BLOGOS編集部
- 10. 夏の光熱費負担 月に6000円増か
- 1. 中国で化学兵器処理 邦人2人入院
- 2. 無知だった…旭日旗登場動画修正
- 3. 希で遺灰まく…住民から強い反発
- 4. 水牛 トランプ似でいけにえ回避
- 5. 血まみれに…ドバイ案件の闇告白
- 6. 寄生バエの幼虫 生産に影響か
- 7. 中国がNZ議員4人の入国を禁止
- 8. 親日行為者の財産 韓国で処分へ
- 9. イランの攻撃に湾岸諸国が憤り
- 10. 米とイラン、攻撃の応酬が激化
- 1. 10年前のエアコンは本当にお得?
- 2. 出戻り息子 歓迎する本当の理由
- 3. 世界初 ノドグロ「完全養殖」
- 4. 東証から強制退場 好機か
- 5. 小5で偏差値68の娘…4年前は40台
- 6. 万博跡地サーキット建設可能性も
- 7. 日経高騰もSBGだけ下落の理由
- 8. エアトレード百害あって一利なし
- 9. 伊藤園 緑茶原料の高騰に言及
- 10. PayPay T&D子会社1300億円で買収
- 11. 東京都の出生数 10年ぶりに増加
- 12. 日本の住宅 隙間だらけでも合法?
- 13. 彦根城内の売店 70年の歴史に幕
- 14. インドは｢ロシアの格安原油｣で成長し､日本は｢物価高｣で自滅する…日本人をじわじわ貧困化させる"真犯人"
- 15. amanoppoから新作『ふんわりラトル』3種・『ベビーカーメリー アヒルさんとおでかけ』が登場
- 16. 住民税非課税世帯だと医療費や保険料が安くなると聞きました。「給付金」以外にも何かメリットがあるのでしょうか？
- 17. 買い予想数上昇1位にテラスカイ
- 18. 【兵庫県】県民性の“見本市”「なんでもあり」のおおらかさ
- 19. ノンアル選ぶ理由 傾向に変化?
- 20. ヤマダHDとエディオン経営統合へ
- 1. 相談者の6割以上が高齢者。都が注意喚起。秋口に多い「褒め上げ商法」とは？
- 2. ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
- 3. この漫画・アニメのケータイが出たら買いたい！ 5000人アンケート！
- 4. 8800円でiPadがMB Airに早変わり
- 5. 【トレンド用語特集】イジメや犯罪の温床に！暴走する学校裏サイト
- 6. 「塩」をテーマにしたファミリーマート 男のスイーツ第10弾試食レビュー
- 7. カプチーノにラテアートを描く専用プリンタ
- 8. 76年間無事故だったおじいさん、ポルシェ2台と衝突するも無傷で生還
- 9. iPhoneやiPad以外ではどのように表示される？肌の色が選べると話題のiOS 8.3の新絵文字を試してみた【吉川英一の「スマホのちょっと深いとこ」】
- 10. 薄型テレビの音に不満ならまずはコレ! お手ごろ価格のサウンドバーJBL「BAR STUDIO」
- 11. Airbnbの開発チームが語るウェブサイトのAMP対応を諦めた理由
- 12. 「DREAME JAPAN」新製品発表会、日本未発売のスマートフォン「Dreame×nubia RS1」と「AURORA LS1」が展示
- 13. Google「Gemma 4 12B」発表 16GB環境でローカル実行可能、26B MoEに迫る性能
- 14. ソニーの最新4K液晶テレビ、三井化学のバイオマスプラスチックを採用
- 15. 省電力ミニPCでここまで使える？安定稼働が魅力の『GMKtec G11』を実機チェック
- 16. 豪華すぎるROGの特別限定モデル
- 17. 2007年3月13日のヘッドラインニュース
- 18. 高さ9cmのハイヒールを履いた女性たちが全力疾走するレースの写真
- 19. 2007年11月29日のヘッドラインニュース
- 20. 【トレビアン動画】自動改札機の上の寝る『改札ねこ』が可愛すぎる
- 1. 長友佑都 功績称えるパッチ付与
- 2. 平野美宇めぐる報道 チーム声明
- 3. 阿部氏代理人 文春の報道に言及
- 4. 大丈夫か? 大谷の仕草に不安視
- 5. 大谷が6勝目 捕手「すごいよ」
- 6. 大谷 りくりゅうとの写真はNG?
- 7. 浦和 オナイウ阿道への処分発表
- 8. 韓国代表 FIFAランク100位に苦戦
- 9. 菅野智之に球宴出場の可能性
- 10. 驚異の0.74 二刀流で大谷が躍動
- 11. W杯 水筒持ち込み全面禁止に
- 12. リケルメはやりすぎた？ ロドリとハーランドの獲得を公約として掲げるも……
- 13. 【ＤｅＮＡ】俳優・山本美月さんが２３日スペシャルゲストに セレモニアルピッチに挑戦
- 14. ザックJ 合宿地での過酷な環境
- 15. 大谷翔平が6回0封も「厳しいな」
- 16. 長友がW杯事前キャンプを開始
- 17. 【安田記念／全頭診断】人気一角に「2.2.0.1」高好走率データ浮上 ”枠次第で”7歳馬も押さえ必須
- 18. ニューカッスルが20歳の新鋭獲得に動く リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルも注目する才能
- 19. 元バルセロナのエトー氏が21年越しの勝訴 約9000万円の追徴課税支払いを回避
- 20. 張本智和「許されない扱い」直面
- 1. 京都市で米国籍男性が行方不明
- 2. 櫻井翔「東京公演」の難しさ語る
- 3. 飯島直子が24歳年下と飲み報告
- 4. 今井翼に異変？関係者も心配か
- 5. オスカー 尾碕真花の主張に反論
- 6. 表参道にジョングク ファン殺到
- 7. 15kg増 福士蒼汰の近影に騒然
- 8. 木村拓哉とろろ爆食「嫌いでは」
- 9. 元教授 ソープで元看護師を希望?
- 10. 嵐の発売前DVD まさかの「転売」
- 1. 「加齢臭が強くなる」原因は
- 2. 「有能な男」が育休を取った結果
- 3. スタバ 贅沢な2つのフラぺが登場
- 4. 10の質問でわかる【恋愛尽くし度】好きな人には尽くす派？ 尽くされたい派？
- 5. 資生堂 洗顔「肌グミ」再登場
- 6. 「白」コンセプトの新スイーツ
- 7. セキュリティアプリ「Bluebox Security Scanner」ってなんだ？
- 8. 「弱火でコトコト」実は間違い?
- 9. こんな妻には愛想尽きます。夫が絶句する「妻の幻滅行動」４つ
- 10. ジュエリーブランド「ノジェス」が終了、7月から実店舗やECモールを順次クローズ
- 11. 「アスパラあったら絶対コレにする！」暑い日にもさっぱり食べられる！簡単アスパラレシピ2選
- 12. 探偵が捉えた若妻の不倫現場
- 13. 関わらないようにしよう…。男性が女性から距離を置くようになる「原因」
- 14. HMで簡単 レモンケーキの作り方
- 15. 【東京都新宿区】現役プロのヘアメイクが手掛けるサロンがオープン！新宿三丁目駅直結の便利な立地
- 16. 3COINS新作のインテリア雑貨
- 17. すべての嫌味を無効化 鈍感な嫁
- 18. 上手な人はどこが違う？ ジャケットで「普通だけど可愛い」コーディネートの作り方
- 19. 賀来賢人がプロデューサーを務める映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』のコラボカフェ＆前日譚を体験できるお化け屋敷があるらしい
- 20. 私の肌は若い？年齢の割にシミとしわが多いかをチェックしてくれるアプリ