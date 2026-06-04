岐阜県多治見市の住宅に侵入し、鉢合わせた80代の女性に体当たりして、けがをさせ、そのまま逃走したとして男2人が逮捕されました。 警察は匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の可能性も視野に捜査を進めています。 強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、名古屋市守山区の会社役員、中村光宏容疑者（38）と天白区の会社員水野正也容疑者（36）です。 警察によりますと、2人は5月30日午後10時半ごろ、多治