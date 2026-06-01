香港がオフショア資産管理でスイスを抜き世界首位に

英経済紙フィナンシャル・タイムズの5月27日付報道によると、香港はオフショア資産管理でスイスを抜き世界首位になったとのことです。

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）の試算では、香港の資産管理機関は2025年、計2兆9000億ドル（約462兆円）の国際資産を登録しました。

報道によると、国際資産のうち約6割は中国本土から流入した資金であり、ボストン・コンサルティング・グループの予測では、アジアの資産が急速に増加するにつれ、2030年までに香港とスイスの間の格差は6000億ドル（約95兆円）近くに達するとのことです。

報道は、中国資金の増加は香港の株式資本市場の活動回復により、企業がオフショア市場での資金調達が可能となり、電気自動車など製造業分野における中国の主導的地位によるものだと分析しています。

報道は、香港がハブとして台頭したことは、世界の富の流れのより広範な転換を反映していると伝えています。顧客は地政学的・政治的リスクをヘッジするために、法規制の異なる複数の国に資産を分散させる「司法管轄区域の分散」を目指すケースが増えています。

これについて、世界中に顧客を持つスイスの独立系資産運用会社、ベースライン・ウェルス・マネジメントのマイケル・ペルマン・ローランド氏は、「これは全く新しい現象だ。私はこのような状況をこれまで見たことがない」と語りました。

ローランド氏によると、富裕層はこれまで、主に税務計画や会社構造の配置のために資金をオフショアに移転していましたが、新型コロナウイルス以降、「司法管轄区域の分散」を追求し、資産を異なる国に分散し、地政学的リスクなどを防ぐようになったとのことです。（提供/CGTN Japanese）