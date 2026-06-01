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「あれは良くないと思った」プロが明かすGreen Dayの“失敗”と最強のセトリの組み方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」の派生チャンネル「YOWAME」が、「【2026最新】プロが教える「最強のセトリ」の組み方｜ライブの視聴維持率を最大化するサンドイッチ法とは？」と題した動画を公開した。動画では、現役バンドマンである二人が、ライブにおけるセットリストの組み方を深掘りし、1曲目と最後の曲を合わせる「サンドイッチ法」などの裏技について語った。



話題は、セットリストの組み方の基本について。どこを起点にして決めるかという問いに対し、1曲目と最後の曲から決めるという原則を紹介しつつ、特に「着地から決めることの方が多い」と明かした。さらに、1曲目と最後の曲の芸風を同じにする「サンドイッチ法」について言及し、中盤で落ち着いた曲を挟むことで観客を飽きさせない「視聴維持率」の重要性を説いた。また、1曲目は演奏難易度や歌唱難易度のストレスが少ない曲を選ぶという、プレイヤーならではの視点も語られた。



また、MC明けや1曲目に新曲を持ってくる難しさについて、2004年のサマーソニックで見た「Green Day」のエピソードを披露。当時未発表だった「American Idiot」が1曲目で披露された際、曲調が静かになるAメロで観客が戸惑い「グチャグチャになっててん」と振り返り、「あれは良くないと思った」と苦笑いを浮かべた。



さらに、ワンマンライブでは1曲目にチャレンジングな選曲をしがちだとし、自身が所属していたバンド「QOOLAND」の解散ライブの裏話を告白。1曲目に「現実と非現実」を選んだが、ギターとボーカルから同時に始まるため負荷が大きく、演奏し始めた瞬間に「そうやった！間違えた」と痛感したというエピソードで笑いを誘った。



動画の終盤では、セトリに組み込みにくい「セトリ落ち」する曲の特徴について、前後の流れから「情緒不安定になる」ような曲だと分析。最後には、今回のトークテーマを基にした即興のオリジナルソングも披露した。現役バンドマンならではのリアルな裏話が詰まった、音楽ファン必見の対談となっている。