「山田くん卒業予告？！」放送60周年の『笑点』公式X、意味深投稿が憶測呼ぶ。「放送終了かと思った」
演芸番組『笑点』（日本テレビ系）の公式Xアカウントは5月31日、投稿を更新。意味深な投稿が憶測を呼んでいます。
【写真】『笑点』公式Xの意味深投稿
ファンからは「辞めちゃうの???」「やはり山田くん引退か」「山田くん卒業予告？！」や「え！？笑点最終回！？」「とうとう、放送終了かと思った」「おもったより最終回感あった」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】『笑点』公式Xの意味深投稿
「え！？笑点最終回！？」同アカウントは、同日放送の「笑点60周年スペシャル」を告知。「60年間おつかれさまです」という言葉と共に、6代目座布団運びの山田隆夫さんが大量の座布団を運ぶ意味深な画像を公開しました。X上では、この投稿がさまざまな憶測を呼ぶことに。
放送中にも投稿更新また、同アカウントは「笑点60周年スペシャル」放送中にも投稿を更新。レギュラー出演者の集合写真と演芸コーナーに出演したお笑いコンビ・爆笑問題の写真を公開しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)