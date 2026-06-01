マクドナルド、ダブルチーズバーガーにホワイトチェダーチーズを2枚追加した「チーチーダブチ」発売【2週間限定】

日本マクドナルドは、ダブルチーズバーガーにホワイトチェダーチーズを2枚追加した「チーズチーズダブルチーズバーガー」(チーチーダブチ)を、6月3日から2週間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。単品550円〜、セット830円〜。

〈「チーズチーズダブルチーズバーガー」再登場〉

「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、100%ビーフパティ2枚とチェダーチーズ2枚を使用した「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた商品。香ばしく焼き上げたビーフパティの旨みに、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズの計4枚のチーズが重なり、濃厚でコク深い味わいが楽しめる。「チーチーダブチ」の愛称で親しまれている。

チェダーチーズ

チェダーチーズとホワイトチェダーチーズは、それぞれ風味の異なる数種類のナチュラルチーズをブレンドして使用。熟成度や風味に合わせて調整されているほか、食感やとろけ方にもこだわり、バーガー全体のおいしさを引き立てる仕上がりとなっている。

〈商品概要〉

商品名:チーズチーズダブルチーズバーガー(チーチーダブチ)

販売期間:6月3日〜2週間限定

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

店頭価格:単品550円〜、セット830円〜

チーチーダブチ セット