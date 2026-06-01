3児ママが感動！ワークマンの2500円スリッポンの“ネーミング”に納得したワケ。ネガティブ口コミも検証
過ごしやすい陽気の今日この頃。ちょっとしたお出かけが増えてきますよね。
そんなときに便利なのが、サッと履けるスリッポンタイプのシューズ。とはいえ、この手のシューズは履きやすさ重視で、デザイン性は今ひとつ……と思っている人も多いのではないでしょうか。
そこで今回紹介するのが、ワークマンで話題になっている「雲の上スリッポン」。その名の通り、雲の上を歩いているような履き心地と評判の一足です。
実際に履いてみて、デザインや機能性、気になるクチコミまで検証しながら徹底的にレビューしていきます。
◆雲の上スリッポン
まずは、雲の上スリッポンの基本情報からみていきましょう。
●ワークマン「レディース雲の上ステップインニットスリッポン」
価格：2500円（税込）
カラー：ブラック、エクリュホワイト、グレージュ
サイズ：S、M、L、LL
カラーは3色展開、4サイズです。
この手のスニーカーは業務臭さがあって苦手でしたが、カラーのチョイスが抜群！
筆者は、店舗でみた時に1番テンションが上がったグレージュをゲットしました。24.5cmですが、大きめに履きたかったのでLLサイズを選んでいます。
◆クチコミもチェック！
ワークマンのホームページをみると、手を使わずに立ったまま履けること、またインソールによって雲の上を歩いているかのような履き心地だと商品説明があります。
また、クチコミには「ラクに履ける」「ふかふかしていて履きやすい」「ストレスなく履ける」「安価で機能性が高い」と高評価レビューが目立ちました。
一方で、「長時間履くと疲れる」「甲の部分が折れてしまう」「キュッキュと音がする」というマイナスの声も。これは、履いてみて検証してみたいところです。
◆機能性やデザインは……？
こちらのスリッポン、片足でなんと180グラムちょっとという軽さ！ この軽さに加えて、インソールに高反発ソールを使っているそう。靴の軽さと高反発ソールが“雲の上を歩いている感覚”になるのでしょうか。
靴の内側は、クッション性抜群でフワフワしています。指で押してみても、しっかりと反発する感覚がありました。
そして筆者が嬉しかったのは、インソールの色合い。グレージュに合った色なので、玄関に並べて置いても色味の統一感が出ますね。
気になる見た目。主張し過ぎない厚底感ですが、筆者が測ったところインソールで約4cm踵が上がっていました。こっそり足を長く見せる効果も期待できそうです。
厚底部分のホワイトに、波線のようなデザインが入っているのも好感度UP！ 細かいところにこだわっている分、安物感がありません。
踵部分の丸みデザインや、靴裏も中央部分がへこんでいてこだわりを感じます。
◆早速、履いてみると……
157cm、47kg、靴サイズ24.5cmの筆者がLLサイズを履いてみました。
「は、履きやすい！」思わず声が出るほどの履きやすさです。立ったまま腰もかがめずに、つま先から入れ、かかとまでスッと入りました。
そして “雲の上を歩いているような感覚”にも納得！ 靴を履いている気がしないほど軽くて、傾斜がかかった高反発のインソールが一歩前へ進ませてくれるような感覚になります。この履き心地には筆者も感動。
スリッポンを履いて、犬の散歩へ。天気の良い日、仕事の合間に散歩に行くのにピッタリですね。立ったまま履けるので、赤ちゃんを抱っこするママにも良さそう。ゴミ出しや、近所へのお出掛けに活躍してくれます。
ワークマンのホームページには、荷物を持って移動する人や仕事中に靴の脱ぎ履きが頻繁にある人におすすめと記載してあります。
子育てをしていると、靴を脱ぎ履きするシーンは意外に多いですよね。小学生の娘の習い事送迎にも使ってみましたが、スッと履けるのは本当に便利！
そんなときに便利なのが、サッと履けるスリッポンタイプのシューズ。とはいえ、この手のシューズは履きやすさ重視で、デザイン性は今ひとつ……と思っている人も多いのではないでしょうか。
そこで今回紹介するのが、ワークマンで話題になっている「雲の上スリッポン」。その名の通り、雲の上を歩いているような履き心地と評判の一足です。
◆雲の上スリッポン
まずは、雲の上スリッポンの基本情報からみていきましょう。
●ワークマン「レディース雲の上ステップインニットスリッポン」
価格：2500円（税込）
カラー：ブラック、エクリュホワイト、グレージュ
サイズ：S、M、L、LL
カラーは3色展開、4サイズです。
この手のスニーカーは業務臭さがあって苦手でしたが、カラーのチョイスが抜群！
筆者は、店舗でみた時に1番テンションが上がったグレージュをゲットしました。24.5cmですが、大きめに履きたかったのでLLサイズを選んでいます。
◆クチコミもチェック！
ワークマンのホームページをみると、手を使わずに立ったまま履けること、またインソールによって雲の上を歩いているかのような履き心地だと商品説明があります。
また、クチコミには「ラクに履ける」「ふかふかしていて履きやすい」「ストレスなく履ける」「安価で機能性が高い」と高評価レビューが目立ちました。
一方で、「長時間履くと疲れる」「甲の部分が折れてしまう」「キュッキュと音がする」というマイナスの声も。これは、履いてみて検証してみたいところです。
◆機能性やデザインは……？
こちらのスリッポン、片足でなんと180グラムちょっとという軽さ！ この軽さに加えて、インソールに高反発ソールを使っているそう。靴の軽さと高反発ソールが“雲の上を歩いている感覚”になるのでしょうか。
靴の内側は、クッション性抜群でフワフワしています。指で押してみても、しっかりと反発する感覚がありました。
そして筆者が嬉しかったのは、インソールの色合い。グレージュに合った色なので、玄関に並べて置いても色味の統一感が出ますね。
気になる見た目。主張し過ぎない厚底感ですが、筆者が測ったところインソールで約4cm踵が上がっていました。こっそり足を長く見せる効果も期待できそうです。
厚底部分のホワイトに、波線のようなデザインが入っているのも好感度UP！ 細かいところにこだわっている分、安物感がありません。
踵部分の丸みデザインや、靴裏も中央部分がへこんでいてこだわりを感じます。
◆早速、履いてみると……
157cm、47kg、靴サイズ24.5cmの筆者がLLサイズを履いてみました。
「は、履きやすい！」思わず声が出るほどの履きやすさです。立ったまま腰もかがめずに、つま先から入れ、かかとまでスッと入りました。
そして “雲の上を歩いているような感覚”にも納得！ 靴を履いている気がしないほど軽くて、傾斜がかかった高反発のインソールが一歩前へ進ませてくれるような感覚になります。この履き心地には筆者も感動。
スリッポンを履いて、犬の散歩へ。天気の良い日、仕事の合間に散歩に行くのにピッタリですね。立ったまま履けるので、赤ちゃんを抱っこするママにも良さそう。ゴミ出しや、近所へのお出掛けに活躍してくれます。
ワークマンのホームページには、荷物を持って移動する人や仕事中に靴の脱ぎ履きが頻繁にある人におすすめと記載してあります。
子育てをしていると、靴を脱ぎ履きするシーンは意外に多いですよね。小学生の娘の習い事送迎にも使ってみましたが、スッと履けるのは本当に便利！