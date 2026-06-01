束の間のオフショットが反響

サッカー日本代表の28歳・前田大然が高級車と並んだ1枚に反響が広がっている。北中米ワールドカップ（W杯）での活躍に注目が集まる中、束の間のオフショットにファンの視線が集中した。

Tシャツに黒のキャップ帽を身に着けたラフな私服姿で佇む前田。その隣には高級車が堂々と君臨していた。黒ボディは光沢を放ち、重厚感のある1台だ。

イギリスの高級車メーカー「ランドローバー」の東京・高輪店がインスタグラムで実際の画像を公開。「先日、サッカー日本代表として世界の舞台で活躍されている前田大然選手にご来店いただきました！」と報告している。

所属するスコットランド1部セルティックでは今季、エースFWとして活躍。リーグ最終戦では劇的な決勝ゴールを挙げ、チームのリーグ戦5連覇に貢献するなどシーズン17ゴール10アシストをマークした。

海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」の最新市場価値は1300万ユーロ（約24億1600万円）。W杯での活躍に期待が懸かる28歳のオフショットには「大然、レンジローバー購入か！」「大然 レンジローバーって 驚き」と、反響が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）