¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤¹¡×¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¤ÎÆÇ¿Æ¤Î¼Ú¶â¸ªÂå¤ï¤ê¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤Î±ï¡×¤ÏË¡Åª¤ËÀÚ¤ì¤ë¤«
¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Î¿Æ¤¬ºî¤Ã¤¿¼Ú¶â¤ò¡¢É¬»à¤ÇÃù¤á¤¿¤ª¶â¤Ç²¿ÅÙ¤â¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ç¯¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤Î¶âÁ¬ÌäÂê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»Ò¤«¤é¤ÎÁÊ¤¨¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¶ËÉÏÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢À®¿Í¸å¤â¿Æ¤¬ÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¤¿¤Ó¤ËÀ¸³è¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÅÙ¤Ï¿Æ¤Î¼Ú¶â¤ò´°ºÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËºÆ¤Ó¹â³Û¤Ê¼Ú¶â¤¬È¯³Ð¡£¼«¤é¤ÎÊ¿²º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡Ö´°Á´¤Ë±ï¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Æ»ÒÌäÂê¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤ÂÀÅÄ¿ÆóÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Ë¡Åª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¿Æ»Ò´Ø·¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â»Ò¤¬¿Æ¤Î¼Ú¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤À¡¢¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ü ¿Æ»Ò´Ø·¸¤òÇ½Æ°Åª¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ëË¡Åª¤ÊÀ©ÅÙ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤
¨¡¨¡¿Æ¤ÈË¡Åª¤Ë¡Ö±ï¡×¤òÀÚ¤ê¡¢ÉÞÍÜµÁÌ³¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Æ¤¬À¸³èÊÝ¸î¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»Ò¤ËÉÔÍø±×¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÍÜ»Ò±ïÁÈ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÎ¥±ï¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÞÍÜµÁÌ³¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Î¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ëÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¸½¹ÔË¡¾å¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉé¤¦ÉÞÍÜµÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÉÞÍÜµÁÌ³¤ÎÄøÅÙ¤Ï¡ÖÀ¸³èÉÞ½õµÁÌ³¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸³èÉÞ½õµÁÌ³¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Í¾ÎÏ¤¬¤¢¤ëÈÏ°Ï¤Ç±ç½õ¤¹¤ì¤ÐÂ¤ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬Ì¤À®½Ï¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÉé¤¦¡ÖÀ¸³èÊÝ»ýµÁÌ³¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¼å¤¤µÁÌ³¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÉÞÍÜ¾È²ñ¤Ë¡Ö±ç½õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤â¤è¤¤
¿Æ¤¬À¸³èÊÝ¸î¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ê¡»ã»öÌ³½ê¤«¤é»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Æ¤ò±ç½õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¡ÖÉÞÍÜ¾È²ñ¡×¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºÝ¡¢»Ò¤É¤âÂ¦¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡×¾ì¹ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Æ¤ËÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡×¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö±ç½õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò¤·¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¡»ã»öÌ³½ê¤¬ÉÞÍÜ¤òµá¤á¤ëÄ´Ää¤Þ¤¿¤Ï¿³È½¤òµ¯¤³¤¹¸¢¸Â¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤â¤½¤â¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¶âÁ¬Åª¤ËÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãø¤·¤¯´Ø·¸¤¬ÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ê¡ÖÉÞÍÜµÁÌ³Íú¹Ô¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ô¡×¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÉÞÍÜ¾È²ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ëÄÌÃÎ¤ò¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
ÂÀÅÄ ¿Æó¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¦¤·¤ó¤¸¡ËÊÛ¸î»Î
2009Ç¯ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡ÊÀçÂæÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶ÈÂÐºöÀçÂæÊÛ¸îÃÄ»öÌ³¶ÉÄ¹¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶ÈÈï³²ÂÐºöÊÛ¸îÃÄÉû»öÌ³¶ÉÄ¹¡¢ÆüËÜÏ«Æ¯ÊÛ¸îÃÄÁ´¹ñ¾ïÇ¤´´»ö¡£Twitter¡§@shin2_ota
»öÌ³½êÌ¾¡§¿·Î¤¡¦ÎëÌÚË¡Î§»öÌ³½ê