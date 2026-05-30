4人に1人が悩む頭痛… 治療すべき頭痛と予防の重要性とは【医師解説】

頭痛に悩まされている人は少なくありません。しかし、ひとくちに頭痛といっても、その原因や種類によって適切な治療法は異なります。では、どのような治療法があるのでしょうか?「 井土ヶ谷脳神経外科・内科頭痛・めまい・しびれクリニック」の宮崎先生に解説していただきました。

編集部

頭痛はどのようにして治療するのでしょうか？

宮崎先生

頭痛には、頭痛自体が疾患である「一次性頭痛」（片頭痛や緊張頭痛、群発頭痛）と、ほかの病気の症状として生じている「二次性頭痛」（脳出血、脳梗塞、脳腫瘍などが原因のもの）の2種類があります。それぞれによって治療法は異なり、二次性頭痛の場合には原因となっている疾患を治療することで、頭痛を改善することができます。

編集部

一次性頭痛の場合には？

宮崎先生

一次性頭痛の大半は緊張型頭痛や片頭痛です。最近の疫学調査によれば、日本における有病率は、片頭痛が人口の5～10%、緊張型頭痛が人口の約20%であると報告されています。つまり、日本人の4人に1人は何らかの頭痛に悩まされているという計算になります。

編集部

どのような頭痛は治療することができるのでしょうか？

宮崎先生

特に、片頭痛や群発頭痛は治療薬を使用することで症状が明らかに改善したり、頭痛の頻度を減らしたりすることができます。近年では頭痛に関する研究が進み、新しい頭痛薬も次々登場しているので、それらを利用することで大幅な症状の改善が期待できます。

編集部

頭痛を治すのではなく、頭痛を予防することもできるのですか？

宮崎先生

はい。特に片頭痛には予防薬が開発されており、それを用いることで症状を予防することができます。そもそも痛み止めなどによる治療は根本的な解決策ではなく、対症療法に過ぎません。そのため近年では、治療よりも予防の方が重視される傾向にあります。

監修医師：

宮崎 良平（井土ヶ谷脳神経外科・内科頭痛・めまい・しびれクリニック）

平成23年福島県立医科大学医学部卒業。平成25年横浜市立大学脳神経外科学教室に入局、同年横須賀共済病院で後期研修開始。横浜市立大学附属市民総合医療センター脳神経外科/救急救命センター、神奈川県立こども医療センター脳神経外科、横浜市立大学附属病院脳神経外科を経て、平成30年横浜市立大学大学院 医学研究科博士課程入学。基礎研究を行いながら、在宅クリニックでの診療経験、内科外来でのトレーニング、漢方診療経験を積む。令和3年まこと在宅クリニック神奈川県央開院、令和5年 井土ヶ谷脳神経外科・内科頭痛・めまい・しびれクリニック開院。

※この記事はメディカルドックにて＜頭痛を起こさない｢予防薬｣はご存じですか? ひどい人は軽く、軽い人はついに!?＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。