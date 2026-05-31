インスタグラム更新

大相撲の第69代横綱・白鵬翔さんがインスタグラムを更新。サッカー界の世界的スターとの対面を報告した。異色の共演にファンからは驚きの声が上がっている。

豪華な2ショットだった。

白鵬さんの隣で笑顔を見せたのは元フランス代表FWカリム・ベンゼマ。2人は揃って右手の親指を立てる「サムズアップ」のポーズを決め、息もぴったり。相撲エンタテインメント施設「日楽座」で対面したとみられ、異色の共演だった。

インスタグラムで実際の画像を公開。画像には「サッカーデビューします」の文言が載り、ハッシュタグ付きで「#karimbenzema #benzema #sumo #yokozuna #japan」と記した投稿が反響を呼んでいる。コメント欄やネット上では驚きの声が相次いだ。

「ナイスツーショット」

「白鵬さん素敵です」

「最高すぎる」

「すげぇ！」

「ベンゼマが日本に来てるぞ！」

38歳のベンゼマはスペイン1部レアル・マドリードなどで活躍し、2022年にはバロンドールを受賞した世界的ストライカー。現在はサウジアラビアのアル・ヒラルでプレーしている。海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」によると、全盛期だった2016〜17年ごろの市場価値は6000万ユーロ（約111億4800万円）となっている。



（THE ANSWER編集部）