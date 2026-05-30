LIL LEAGUE、BUS because of you i shineよりNEX & AAとコラボした新曲「LOCA」のMVメイキング映像を一部公開
LIL LEAGUEが、タイのボーイズグループ・BUS because of you i shineからNEX & AAをフィーチャリングに招いた新曲「LOCA」MVメイキング映像を公開した。
8月26日に発売する6thシングルの映像付き形態に収録されるメイキングビデオから、一部先行して映像が公開となった。LIL LEAGUEにとって二度目の海外でのMV撮影となり、タイ・パタヤの南国リゾート地で撮影したMVの裏側を観ることができるとのこと。
また,昨日はMVが公開され、YouTubeハイプランキングが現在急上昇中だ。今作は作家陣に、EXILE SHOKICHIを始め、RICO GREENE（オランダ）、GASTON（マレーシア）、KOHKI（アメリカ）が参加したグローバルな一曲に仕上がっているとのこと。
◾️LIL LEAGUE feat. NEX & AA OF BUS 「LOCA」
2026年5月29日（金）リリース
配信：https://lilleague.lnk.to/loca
◾️その他リリース情報
○LIVE Blu-ray『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”』
2026年7月29日（水）リリース
https://lilleague.jp/news/detail.php?id=1133583
○6thシングル「タイトル未定」
2026年8月26日（水）リリース
https://lilleague.jp/news/detail.php?id=1133582
関連リンク
◆LIL LEAGUE オフィシャルリンク