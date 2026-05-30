【女性が選ぶ】演技がうまい「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 2位「永瀬廉」、大差の1位は？
All About ニュース編集部は2026年5月13日、全国の10〜60代の女性291人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、STARTO社に所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。
それでは、「演技がうまいと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、King ＆Princeの永瀬廉さんでした。過去に、「ViVi国宝級イケメンランキング」で殿堂入りを果たすなど、抜群のビジュアルで人気が高い永瀬さん。演技力が高く俳優としても支持を集め、これまで多くの作品に出演してきました。
主演映画『弱虫ペダル』の演技が認められ、日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』や日曜劇場『リブート』（TBS系）など、話題作に多く出演しています。2026年3月には、吉川愛さんとダブル主演を務めた映画『鬼の花嫁』が公開されヒットを記録。さまざまな役が演じられる俳優として、高評価を得ています。
回答者からは、「どんな役にも自然に溶け込む演技力があり、表情ひとつで感情を伝える表現力がすばらしい」（40代／鹿児島県）、「出てるドラマは何故か見たいと思ってしまうからです」（40代／愛知県）、「ダークな役からさわやかな役まで幅広くうまく演じているから」（30代／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位は、Snow Manの目黒蓮さんでした。大きな話題となったドラマ『silent』（フジテレビ系）をキッカケにブレークした目黒さんは、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』にも出演。主演を務めたドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）は劇場版も制作され、大ヒットを記録しました。
映画では『わたしの幸せな結婚』をはじめ、『ほどなく、お別れです』や『SAKAMOTO DAYS』なども大ヒット。今後は、配信作品『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演が決まるなど、日本を代表する若手俳優として世界を舞台に活躍してくれそうです。
回答者からは、「目黒くんが出てるドラマや映画を見てると、すごく引き込まれて感情移入することが多い」（20代／千葉県）、「自然体で、リアルにもいそうな演技をされていると感じるので、親近感を持てる」（20代／滋賀県）、「良い意味でアイドルオーラを消して普通の青年を自然に演じられる存在」（50代／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
今回は、STARTO社に所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。
それでは、「演技がうまいと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：永瀬廉（King ＆Prince）／52票
2位に選ばれたのは、King ＆Princeの永瀬廉さんでした。過去に、「ViVi国宝級イケメンランキング」で殿堂入りを果たすなど、抜群のビジュアルで人気が高い永瀬さん。演技力が高く俳優としても支持を集め、これまで多くの作品に出演してきました。
主演映画『弱虫ペダル』の演技が認められ、日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』や日曜劇場『リブート』（TBS系）など、話題作に多く出演しています。2026年3月には、吉川愛さんとダブル主演を務めた映画『鬼の花嫁』が公開されヒットを記録。さまざまな役が演じられる俳優として、高評価を得ています。
回答者からは、「どんな役にも自然に溶け込む演技力があり、表情ひとつで感情を伝える表現力がすばらしい」（40代／鹿児島県）、「出てるドラマは何故か見たいと思ってしまうからです」（40代／愛知県）、「ダークな役からさわやかな役まで幅広くうまく演じているから」（30代／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位：目黒蓮（Snow Man）／133票
1位は、Snow Manの目黒蓮さんでした。大きな話題となったドラマ『silent』（フジテレビ系）をキッカケにブレークした目黒さんは、NHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』にも出演。主演を務めたドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）は劇場版も制作され、大ヒットを記録しました。
映画では『わたしの幸せな結婚』をはじめ、『ほどなく、お別れです』や『SAKAMOTO DAYS』なども大ヒット。今後は、配信作品『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演が決まるなど、日本を代表する若手俳優として世界を舞台に活躍してくれそうです。
回答者からは、「目黒くんが出てるドラマや映画を見てると、すごく引き込まれて感情移入することが多い」（20代／千葉県）、「自然体で、リアルにもいそうな演技をされていると感じるので、親近感を持てる」（20代／滋賀県）、「良い意味でアイドルオーラを消して普通の青年を自然に演じられる存在」（50代／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)