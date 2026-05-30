ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】「V・ファーレンが水戸に勝利」明治安田J1百年構想リ&… 【速報】「V・ファーレンが水戸に勝利」明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド第１戦《長崎》 【速報】「V・ファーレンが水戸に勝利」明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド第１戦《長崎》 2026年5月30日 19時1分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド第１戦が行われ「V・ファーレン長崎」は、30日ホームで「水戸ホーリーホック」と対戦。 試合開始早々にマテウスがゴールを決め、１ｰ０で勝利しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ブースターも勝利の美酒！長崎ヴェルカの日本一祝い「スパークリングファイト」《長崎》 世界の指導者に「紛争解決と核廃絶を」 平和宣言文起草委が原案示す《長崎》 「ごみゼロの日」メットライフ生命が長崎市・伊王島の海岸で清掃活動《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 訪問介護, 介護, 京王線, マンション, 大船, 神事, 在宅医療, 埼玉, 世田谷区