歌手の天童よしみが３０日、都内のシール交換カフェ「しぇあぷく原宿店」で１日店長を務め、来店客と本気のシール交換を行った。

シール愛が強く、シール歴は約２６年。「ずっと昔からシールが大好きで、シール交換もやってみたいなと思っていた」と笑顔で、「買い物に行く時に必ずシールを求めて、ブックを買って、おうちにかえって、一生懸命貼って、それを眺める。『すごいきれい、かわいい』と繰り返していた。そしたら気分も優れてストレスもたまらないし癒やされる」と熱弁した。

この日は、今イベント限定の非売品で自身をモチーフにした「特製・よしみちゃん ぷくぷくシール」が張られたシール帳と、自前のシール帳を持参した。特製シールは５０シート作ったといい、特にお守りのシールが人気だという。来店客とシール交換するということもあり、天童は「できるだけキラキラのシールがほしいです」と希望。自身のシールの「販売は考え中」という。

芸能界では歌手のａｉｋｏとシール交換の約束をしているという。「早速連絡してます。ａｉｋｏさんはライブ中にお客さんとやりますからね」と明かし、「『レアなやつあげるから』って言ってくれたんで『よろしくね』」とやりとしているという。自身の“シール交換コンサート”への希望を聞かれると「いいですね」と目を輝かせていた。

今後は、自身の人気１０曲を課題曲にした、「カラオケ天下一決定戦」（９月１２日、グレイドパーク新橋駅前８階）を行うという。大会で「優勝した方にはシールをあげます」と笑いつつ、「それが（応募の）きっかけでもいいかも」と呼びかけていた。