◆米大リーグ ドジャース４―２フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ドジャース戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。６回に３試合ぶりの２２号ソロを放ち、メジャー全体でトップの本塁打数を伸ばした。

試合後のクラブハウスで取材対応したシュワバー。昨季はポストシーズンの地区シリーズでド軍に敗戦。ドジャースタジアムを訪れたのはその時以来だった。「昨年はここで終わった。だから（クラブハウスの）部屋に入ると、『ああ、またここに来たな』という感じにはなる。でも、それが野球なんだ。そういう夜眠れなくなるような気持ちもあるしね。だからこそ、毎日の原動力になる。戦い続けて、戻ってきて、試合に勝つ方法を探し続けて、さらに良くなろうとする。僕と同じ気持ちを持っている人はたくさんいると思う。だから、ここでプレーしているから特別というわけではない。ホームでも遠征先でも、どこであっても同じくらい大事なんだ。今日は良かった部分もあったと思う。でも、もっと良くなりたいとも思っている」と話した。

０―４の６回２死。それまでチームが１本もヒットを打てていなかったド軍先発左腕のロブレスキから中越えソロ。１ボール１ストライクからの３球目、９５・４マイル（約１５３・５キロ）直球を捉え、打球速度１０４・８マイル（約１６８・７キロ）、角度２６度、飛距離４１１フィート（約１２５・３メートル）でフェンスオーバーさせた。偉業を阻止され、ドジャースタジアムは深いため息とブーイングに包まれた。

シュワバーは今月１５日（同１６日）の敵地・パイレーツ戦で１９、２０号と固め打ち。開幕４５試合での２０本塁打到達は球団の最速タイ記録だった。しかし、１８日（同１９日）の本拠地・レッズ戦を体調不良のため欠場。２４年９月から続いていた連続先発出場が「２２５」で止まっていた。３試合を休んだ後、２２日（同２３日）の本拠地・ガーディアンズ戦で復帰。２５日（同２６日）の敵地・パドレス戦で復帰後の初アーチとなる２１号をマークしていた。

昨季はドジャース・大谷翔平投手（３１）を上回り、５６本塁打、１３２打点でリーグ２冠に輝いた。今季も序盤から打ちまくり、現時点でこの日１０号を放った大谷との差は再び「１２」に広がった。リーグ２位のオルソン（ブレーブス）らには７本差、ア・リーグトップの村上宗隆（ホワイトソックス）らには２本差とした。