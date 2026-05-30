千鳥・大悟、主演映画の演技を自画自賛「綾瀬はるかに膝枕されてニヤついてないのはすごい」
お笑いコンビ・千鳥の大悟、俳優の綾瀬はるかが29日、都内で行われた映画『箱の中の羊』初日舞台あいさつに登場した。
【写真】素敵…！綾瀬はるかをエスコートする大悟
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
イベントにはヒューマノイドの息子を演じた桑木里夢、是枝裕和監督も登壇した。「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された本作。フランス現地5月16日には映画祭にて公式上映が行われ、4人そろって華やかなレッドカーペットを歩いた。
映画の注目シーンを聞かれた大悟は「強いて言えば、綾瀬はるかに膝枕されて、照れてない大悟はすごいですよ！」と宣言。「あそこでニヤつかないのは、相当すごいことですよ！これだけは言っておきたい」と力を込め、「旦那としてのニヤつきはありましたけど、個人的な男のニヤつきは消していた。そこは評価していただきたい」と自画自賛していた。
一方、綾瀬は「大悟さんのお風呂の中のシーンが結構好きで。里夢くんとやりとりしているのも、ちょっと切なかったりしていて好きでした」と明かしていた。
【写真】素敵…！綾瀬はるかをエスコートする大悟
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬が建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
映画の注目シーンを聞かれた大悟は「強いて言えば、綾瀬はるかに膝枕されて、照れてない大悟はすごいですよ！」と宣言。「あそこでニヤつかないのは、相当すごいことですよ！これだけは言っておきたい」と力を込め、「旦那としてのニヤつきはありましたけど、個人的な男のニヤつきは消していた。そこは評価していただきたい」と自画自賛していた。
一方、綾瀬は「大悟さんのお風呂の中のシーンが結構好きで。里夢くんとやりとりしているのも、ちょっと切なかったりしていて好きでした」と明かしていた。