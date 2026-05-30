50イニング以上で防御率0点台は大谷だけだが…「詐欺だろ」

ドジャース・大谷翔平投手は今季9試合に登板し、防御率0.82と圧倒的な数字を残している。サイ・ヤング賞候補にも挙げられるなか、“いちゃもん”をつけた米司会者が大炎上。「オオタニを嫌うことでしか数字を稼ぐことができない人」とファンも怒りの模様だ。

米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組「MLBナウ」が28日（日本時間29日）、公式X（旧ツイッター）にて司会を務めるブライアン・ケニー氏とスポーツコメンテーターのロブ・パーカー氏による討論を公開した。ケニー氏が大谷の防御率の凄まじさを指摘すると、パーカー氏は「対戦相手を見てくれ！ 詐欺だろ！ 圧倒できて当然だ！ 対戦したチームで勝ち越しているのは、わずか2つだ」と突然大声を上げて否定的なスタンスをとった。

パーカー氏は、大谷の今季の9登板の対戦相手は弱小球団ないし打撃不調のチームばかりのため、好成績を残しているというのが持論だ。これに対しケニー氏は「確かにドジャースはブレーブス、ナショナルズ、カブス、ブルワーズと対戦して彼の登板は回ってきませんでした。ロブ、でも防御率0.82ですよ！ 0.82！」と反論した。

今季の投手・大谷は誰もが認める圧倒的エースだ。わずかに規定投球回に乗っていないものの、防御率0点台は50イニング以上で両リーグでただ一人。それだけに、“謎の理論”で大谷の評価を下げるパーカー氏には批判の声が殺到した。

「コイツは常にアンチ・ショウヘイだ」「この男は挑発屋の域を超えない」「ヘイト発言で数字を稼いでいるだけ」「炎上商法」「君が発言する度に『さほど感銘を受けていない』と思うよ」「唯一無二の本物のマヌケ」「最も知能が低いスポーツコメンテーターの1人」「逆張りしているだけ」「いつもオオタニに対して偏見を持っている」「黙れ。貴方のアンチ戦法には飽きた」といった非難の声が溢れていた。（Full-Count編集部）