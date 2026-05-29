５月19日のデビュー戦から鮮烈なインパクトを残し、一躍注目の的となった阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広。その活躍に驚きの声をあげる野球関係者も少なくない。では、立石の打撃は何がすぐれているのか。そして、今後プロの世界で待ち受ける"壁"をどう乗り越えていくべきなのか。これまで数々の名選手を育ててきた伊勢孝夫氏が、立石の打撃技術、今後の課題について語った。



阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広 photo by Sankei Visual





【新人離れしている打撃技術】

── 今季、首位争いを続ける阪神のなかで、一躍脚光を浴びているのがドラフト１位で入団した立石正広選手です。

伊勢 阪神はまたええ選手を獲ったね。デビューした中日戦でのセンター前ヒットを見たけど、あのバッティングなんて新人離れしている。

── 具体的にどういうところが新人離れしていると？

伊勢 魅力は、初球からストライクと見ればフルスイングで仕留めにいくという、その思いきりのよさだろうね。技術的には、体が前（投手方向）に出ていかないのが一番いい。それにステップ幅も一定だから、内外角に揺さぶられても、きっちりボールを捉えることができている。

── 立石選手のバッティングの特徴は？

伊勢 見ていてわかりやすい特徴としては、ベースからやや離れて立っている。あれだけ離れていると、外角の球に届くのかなと思うけれど、きっちり対応できている。それは、スイングの際に体が開かず、バットがしっかり外角まで届いている証拠。

どれも打者としては基本的なことだが、プロで数年プレーした選手でも、これらを高いレベルで身につけている者は決して多くない。むしろ、それを体得できないままユニフォームを脱ぐ選手のほうが多いかもしれない。

── それを新人でできているというのは、たいしたものですね。

伊勢 さらに言えば、あれだけ積極的に打ちにいきながらも、冷静さを失っていないことも立派。新人の場合は、結果を出したい、打ちたいという気持ちが先走り、体が前に突っ込むなど、自らフォームを崩してしまう選手が少なくない。その点、立石は積極的にスイングを仕掛けながらも、自分の形を崩さず、打席のなかで常に冷静さを保っている。

── 新人離れしたスタイル、スイングということでしょうか。

伊勢 しっかり自分のポイントで打てているから、左にも右にも打てる。５月24日の巨人戦でライトにホームランを打ったが、狭い球場とはいえ、逆方向にホームランを打てるのはなかなかできることじゃない。

【森下翔太との違い】

── 思いきりのいい右打者というと、どうしても森下翔太選手を思い浮かべます。森下選手も新人の頃から非常に積極的なスタイルでしたが、あえて今、森下選手と立石選手を比べると、どんな違いがありますか？

伊勢 堂々とした雰囲気、思いきりのいいスイングは共通している。森下の特徴を挙げると、"読み"だ。配球を読んで狙い球を絞っているから、読みが外れるとあっさり三振する場面もある。それは読みの弊害ではあるけど、今後、立石がさらに成長していくうえで大事なのは、やはり配球を読みながらバッティングできるかどうかだろうね。

── 現状、立石選手は配球を読むというよりは、とにかく来た球を打つ感じでしょうか。

伊勢 だから、ファーストストライク、セカンドストライクに勝負球を使ってくるなど、慎重な攻めをされると、結果を残すのは難しくなるかもしれない。それが続くと、彼の持ち味である積極性がなくなってしまう可能性もある。不安を挙げるとすると、そこじゃないかな。

交流戦では日本ハムの伊藤大海と対戦したけど、今季は本来の調子ではないとも言われる伊藤であっても、投球術を駆使して打者のタイミングや狙いをうまく外しながらストライクを重ねていた。さすがに立石もヒットを打つことができなかったね。

── そのほか課題があるとしたら、どんなところでしょうか。

伊勢 シーズンが進めば、相手チームも当然研究してくる。ひと回り、ふた回りと対戦を重ねて、オールスター前くらいには３回り目に入る。その頃になると、相手バッテリーも立石に対する攻め方を変えてくるはず。

ポイントになるのは、やっぱりファーストストライクの取り方。これまではストレートで入っていた場面でも、いきなり変化球でストライクを取りにきたり、逆に勝負球として使っていた球種を初球に投げてきたり、いろんな攻め方が出てくると思う。そのなかで、立石がどれだけ対応していけるか。

── 場合によっては、結果が残せない時期が続くかもしれない？

伊勢 もちろん、新人なんやから、どこかで壁にぶつかることは藤川球児監督も織り込み済みやと思う。結果が出ない時期が続けば、スタメンから外すこともあるやろうし、状況によっては調整の時間を与えることもあるはず。

ただ、好調だった新人が打てなくなってスタメンを外されたり、二軍での調整を命じられたりすると、焦り始める。結果を求めるあまり、自分の形を見失ったり、これまでやってきたことを疑い始めたりする。そこが新人にとって、最初の大きな試練になる。

【打順は何番が理想か？】

── 2024年にDeNAのルーキーだった度会隆輝選手が、これ以上ない華々しいスタートを切りました。しかし、その後は苦しみ、再び本来の力を発揮できるようになるまでには長い時間を要しました。立石選手にも同じようなことが起こり得るのでしょうか。

伊勢 そうした例はいくらでもあるよ。立石の性格については詳しく知らないけれど、所属しているのが阪神やからね。活躍すれば大きく取り上げられる一方で、打てなくなった時の反響もまた大きい。もちろん新人やから、すぐに厳しい批判を浴びることはないが、ふつうの選手なら焦るよ。

だから大事なのは、そういう時期にどう向き合うかやね。本人のメンタルもそうやし、首脳陣の接し方も重要になってくる。そのあたりを藤川監督がどうコントロールしていくのか。立石が壁にぶつかった時こそ、阪神というチームの育成力やマネジメント力が問われることになるんじゃないかな。

── 先程、日本ハムの伊藤投手の例も出ましたが、日本ハムとの３連戦では13打数０安打と、完璧に封じられました。

伊勢 ただ、セ・リーグとパ・リーグのピッチャーの力量が違うからね。仮に交流戦では目立たなくても、リーグ戦に戻ったらまた打ち出すこともある。とはいえ、交流戦もまだ始まったばかり。ひとつのきっかけで、変わることは十分に考えられる。

── 打順的には何番が適任と思いますか？

伊勢 近本（光司）が離脱しているから、上位を任されることもあるだろうが、個人的には６番か７番あたりに置いたほうが力を発揮するタイプだと思う。結果を残している時は上位に置いてもいいが、出塁できなくなった時に、その影響がうしろの打者に及んでしまう。それが難しいところ。その点、６、７番なら、「４打席で１本ヒットを打ってくれれば十分」というくらいの感覚で送り出せる。本人も余計なプレッシャーを感じずに済むし、かえって持ち味を発揮できるんじゃないかな。

いずれにしても、逸材であることは間違いない。だからこそ、焦らず、うまく育ててほしい。それでなくても阪神は、ファンの期待がものすごく大きい球団やからね（笑）。期待が大きいのは幸せなことでもあるけれど、時には選手にとって重荷になることもある。その意味では、監督もコーチも本当に大変だと思うよ（笑）。



伊勢孝夫（いせ・たかお）／1944年12月18日、兵庫県出身。63年に近鉄に投手として入団し、66年に野手に転向した。現役時代は勝負強い打撃で「伊勢大明神」と呼ばれ、近鉄、ヤクルトで活躍。現役引退後はヤクルトで野村克也監督の下、打撃コーチを務め、92、93、95年と３度の優勝。その後、近鉄や巨人でもリーグ制覇に貢献し、優勝請負人の異名をとるなど、半世紀にわたりプロ野球に人生を捧げた伝説の名コーチ。現在はプロ野球解説者として活躍する傍ら、大阪観光大学の特別アドバイザーを務めるなど、指導者としても活躍している