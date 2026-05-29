ミスタードーナツが6月3日から発売を予定している人気商品「もっちゅりん」。

【写真】ミスド『もっちゅりん』大人気すぎて異変が起きた公式“注文ページ”

2025年、ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツだ。フレーバーは昨年に続いて「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、今回は「もっちゅりんいちご」が初登場し、3種類に。

ネットでの事前予約の開始日となった5月14日の午前7時からミスドネットオーダーへのアクセスが集中し、なんと2500分待ち（約42時間待ち）にもなったという。

「もっちゅりん」のネット予約にこれほどアクセスが集中することは予想外だったのか、週刊女性PRIMEはミスタードーナツの広報担当者に聞いた。

「5月14日（木）7時から『もっちゅりん』の事前予約を開始した影響により、ミスドネットオーダーにて大変多くのご注文をいただいており、長くお待ちいただく状況が発生しておりました。現在はアクセス数も落ち着いており、つながりにくい状況は解消しております」

「もっちゅりん」のネット予約は品切れなどで注文できないことが多いが、改善される？

「店舗によって売上規模も異なるため、ネットオーダーの予約個数に関しても店舗によって異なります。また、ネットオーダーの予約につきましては、各店舗の販売状況により、当日予約を実施していない場合もございます。

今後の予約可否については、各店舗の販売状況に応じて日々ネットオーダーの情報を更新しておりますので、恐れ入りますが、最新の情報をご確認ください」（ミスタードーナツ広報担当者、以下同）

結局、買えるの？買えないの？

6月からの店頭販売分は十分な数が用意されているのだろうか。

「昨年を大幅に上回る原材料の調達を行っており、昨年以上のお客様にご利用いただけるよう努めております。基本的には数量を限定せず販売できるように努めてまいりますが、販売状況により、やむを得ず個数を限定する場合がございます」

購入希望のお客が店舗に殺到することが予想されるが、混雑緩和のための対策については、

「店頭の混雑緩和について、ミスタードーナツ公式ホームページにて、各ショップの販売予定時間を事前告知する予定です。また販売状況に応じて、ショップにより引換券の配布や販売個数を限定する対応を取らせていただきます。

また、一部のショップでは、発売日当日に混雑が予想され、商品のご提供までお時間を要する場合がございます。ご理解の程よろしくお願いいたします」

ここまで人気なら、「もっちゅりん」のレギュラー化も検討してほしいところ！