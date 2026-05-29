元サッカー日本代表・柿谷曜一朗、素行不良でチーム退団 迷走し抑うつ状態の過去を告白
元サッカー日本代表・柿谷曜一朗が、22日放送のテレビ朝日系『しくじり先生 俺みたいになるな!!』（毎月第4金曜 深0：45〜1：15 ※一部地域を除く）に出演。天才すぎるがゆえに調子に乗ってしまった数々のしくじりエピソードを激白し、サッカー人生を通して学んだ教訓を語った。
【写真】過去の壮絶しくじりを告白した柿谷曜一朗
柿谷は冒頭、「僕、本当にとにかくしくじりまくってます。なので、絶対にこの番組に呼んでほしいって現役やめたときから思ってたんですよ。やっとこの場でみなさんに話すことができて大変、光栄に思ってます」と、まさかのオファー快諾だったことをぶっちゃけ、生徒たちを驚かせる。
柿谷は4歳からサッカーをはじめ、大阪を代表するクラブ・セレッソ大阪と史上最年少の16歳でプロ契約。圧倒的なセンスとテクニックで“天才”の名をほしいままにし、Jリーグ史上初、2度の最優秀ゴール賞を獲得した、日本が世界に誇る超一流サッカープレーヤー。2025年12月、引退試合を終えた。
しかし、実は素行不良でチームを退団、やる気を失い毎日ゲーセン三昧、理想のプレーができず迷走して抑うつ状態…というしくじりをやらかしていたと打ち明けた。その背景には、「好きなことを仕事にするためのプロ意識がなかった」という大きなしくじりがあったと懺悔。今回の授業では、自身のサッカー人生を振り返りながら、“好きなことを仕事にしたときにしくじらないための授業”を行った。
小学生のときU-12日本代表に選ばれるなど、少年時代からサッカーでは無双状態だったという柿谷。当時から「この世に俺よりサッカーがウマい人間なんかおんの？俺、無敵やん！みんな、練習しても無駄やで！」と思っていたと明かし、「勝ち負けはどうでもいい」「コーチの言うことを聞かない」「フィジカルトレーニングをさぼる」というプレースタイルだったと振り返った。
高校1年のときセレッソ大阪に入団したが、プロに入っても今までどおりのスタイルを貫いていたところ露骨にパスが来なくなり、どんどん試合にも出られなくなったと告白。その一方で、同じく高校生で入団した同期の香川真司はリーグ得点王を獲得。19歳で、平成生まれ初の日本代表に選出されるなど大活躍で、早くも差をつけられてしまった。
このころから柿谷は、「練習にまじめに取り組んだとしても香川さんが試合に出るし…」とやさぐれてしまい、寝坊、遅刻を連発。「二度寝、三度寝は当たり前。最高で七度寝、八度寝…」だったと白状。遅刻も1回目の罰金は1万円だったが、それが倍になっていき、一度の寝坊で最高80万円を払ったことがあるとも打ち明けた。さらに、パチンコやゲームセンターのメダルゲームに入り浸った時期も。自分でも当時、このままではいつ契約を解除されてもおかしくないなと感じていたと話した。
そんな中、久々に試合に出る機会をもらった柿谷は、2ゴールを決めて勝利に貢献。その夜、もう遅刻はしないと自分に誓ったが、翌朝、またしても二度寝で寝坊。堪忍袋の緒が切れたスタッフから「お前はチームにいるべきではない。出て行ってくれ」といわれ、そのままロッカーの荷物をまとめてJ2の徳島ヴォルティスに移籍したと明かした。この衝撃展開には、教室からは「ええー！」と驚きの声が。一方、香川はドイツの名門チーム・ドルトムントへ移籍し、スーパースターに…。腐りまくった柿谷は当時、香川の活躍は意図的に見ないようにしていたと吐露した。
ところがその後、移籍先の徳島で出会った2人の人物が、柿谷の運命を大きく変えることに。徳島ヴォルティスですっかり心を入れ替え、チームのために全力で戦う選手として進化した柿谷は約3年ぶりにセレッソ大阪に復帰。以降、Jリーグ最優秀ゴール賞を獲得したほか、サッカーワールドカップ日本代表にも選出され、ここで香川とも一緒にプレー。柿谷先生は「（香川に）やっと追いつけた、肩を並べられるようになったかなと思いました」と当時の感慨を語った。
そんな天才であったがゆえのしくじりサッカー人生を歩んできた柿谷を変えた人物とは誰だったのか。そして引退した今だからこそ語る、人生の教訓とは。授業中、柿谷は自分の天才っぷりを「僕のボールはまず誰も取れないんですよ」「僕がボールを持つ、イコールほぼゴールなんで！」などと豪語。「ゼロ謙遜だな（笑）！」とハライチ・澤部佑にツッコまれる場面もあった。
なお、29日は柿谷先生の授業後半戦をABEMAで放送する。しくじり人生激白で、柿谷が思わず涙を見せる場面も。そして、現役引退の裏に隠された特別な思いも明かされる。
【写真】過去の壮絶しくじりを告白した柿谷曜一朗
柿谷は冒頭、「僕、本当にとにかくしくじりまくってます。なので、絶対にこの番組に呼んでほしいって現役やめたときから思ってたんですよ。やっとこの場でみなさんに話すことができて大変、光栄に思ってます」と、まさかのオファー快諾だったことをぶっちゃけ、生徒たちを驚かせる。
しかし、実は素行不良でチームを退団、やる気を失い毎日ゲーセン三昧、理想のプレーができず迷走して抑うつ状態…というしくじりをやらかしていたと打ち明けた。その背景には、「好きなことを仕事にするためのプロ意識がなかった」という大きなしくじりがあったと懺悔。今回の授業では、自身のサッカー人生を振り返りながら、“好きなことを仕事にしたときにしくじらないための授業”を行った。
小学生のときU-12日本代表に選ばれるなど、少年時代からサッカーでは無双状態だったという柿谷。当時から「この世に俺よりサッカーがウマい人間なんかおんの？俺、無敵やん！みんな、練習しても無駄やで！」と思っていたと明かし、「勝ち負けはどうでもいい」「コーチの言うことを聞かない」「フィジカルトレーニングをさぼる」というプレースタイルだったと振り返った。
高校1年のときセレッソ大阪に入団したが、プロに入っても今までどおりのスタイルを貫いていたところ露骨にパスが来なくなり、どんどん試合にも出られなくなったと告白。その一方で、同じく高校生で入団した同期の香川真司はリーグ得点王を獲得。19歳で、平成生まれ初の日本代表に選出されるなど大活躍で、早くも差をつけられてしまった。
このころから柿谷は、「練習にまじめに取り組んだとしても香川さんが試合に出るし…」とやさぐれてしまい、寝坊、遅刻を連発。「二度寝、三度寝は当たり前。最高で七度寝、八度寝…」だったと白状。遅刻も1回目の罰金は1万円だったが、それが倍になっていき、一度の寝坊で最高80万円を払ったことがあるとも打ち明けた。さらに、パチンコやゲームセンターのメダルゲームに入り浸った時期も。自分でも当時、このままではいつ契約を解除されてもおかしくないなと感じていたと話した。
そんな中、久々に試合に出る機会をもらった柿谷は、2ゴールを決めて勝利に貢献。その夜、もう遅刻はしないと自分に誓ったが、翌朝、またしても二度寝で寝坊。堪忍袋の緒が切れたスタッフから「お前はチームにいるべきではない。出て行ってくれ」といわれ、そのままロッカーの荷物をまとめてJ2の徳島ヴォルティスに移籍したと明かした。この衝撃展開には、教室からは「ええー！」と驚きの声が。一方、香川はドイツの名門チーム・ドルトムントへ移籍し、スーパースターに…。腐りまくった柿谷は当時、香川の活躍は意図的に見ないようにしていたと吐露した。
ところがその後、移籍先の徳島で出会った2人の人物が、柿谷の運命を大きく変えることに。徳島ヴォルティスですっかり心を入れ替え、チームのために全力で戦う選手として進化した柿谷は約3年ぶりにセレッソ大阪に復帰。以降、Jリーグ最優秀ゴール賞を獲得したほか、サッカーワールドカップ日本代表にも選出され、ここで香川とも一緒にプレー。柿谷先生は「（香川に）やっと追いつけた、肩を並べられるようになったかなと思いました」と当時の感慨を語った。
そんな天才であったがゆえのしくじりサッカー人生を歩んできた柿谷を変えた人物とは誰だったのか。そして引退した今だからこそ語る、人生の教訓とは。授業中、柿谷は自分の天才っぷりを「僕のボールはまず誰も取れないんですよ」「僕がボールを持つ、イコールほぼゴールなんで！」などと豪語。「ゼロ謙遜だな（笑）！」とハライチ・澤部佑にツッコまれる場面もあった。
なお、29日は柿谷先生の授業後半戦をABEMAで放送する。しくじり人生激白で、柿谷が思わず涙を見せる場面も。そして、現役引退の裏に隠された特別な思いも明かされる。