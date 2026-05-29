7月17日に公開される佐藤勝利（timelesz）主演のアニメーション映画『君と花火と約束と』の場面写真が公開された。

参考：佐藤勝利主演『君と花火と約束と』主題歌はtimelesz 楽曲入り本予告＆メインビジュアルも

本作は、真戸香の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつである「長岡まつり大花火大会」を舞台とした儚くも切ないラブストーリー。

主人公・夏目誠をアニメーション映画初主演となるtimeleszの佐藤、主人公が恋をするヒロイン・葉山煌を原菜乃華がそれぞれ演じる。また、誠の前に突然現れる少女・ハル役を声優の高橋李依、誠の母役を本作の舞台と同じ新潟出身の横澤夏子が担当。主題歌には、timeleszの新曲「消えない花火」が起用されている。

高校入学直後のある日、初めて出会った同級生の煌に声をかけられた夏目誠（佐藤勝利）。煌（原菜乃華）は幼少の頃から曽祖母より、一枚の花火の絵と共に「いつか夏目誠と出会う」と聞かされていたという。誠には覚えのないその絵の秘密を探る誠と煌。そこにはかつて交わされた大切な”ある約束”が込められていたのだった。

公開された場面写真では、キャラクターたちの多彩な表情が切り取られている。夜空を鮮やかに彩る大輪の花火や、主人公・夏目誠が真剣な眼差しでキャンバス筆を走らせる姿、さらに、満開の桜を背に、眩い笑顔で振り返るヒロイン・葉山煌の印象的なカットなどが捉えられている。そして、突如姿を消した煌と、2人を繋いだ“花火の絵”の謎を追って訪れた新潟県長岡市で、誠が出会う謎の少女・ハルの姿も。着物を着た姿でどこか遠くを見つめる儚げな表情が捉えられている。そのほか、誠と煌の運命的な出会いの瞬間や、誠の姿を見て驚きに目を見開くハル、そして物語の伴を握る“一枚の花火の絵”も確認できる。

（文＝リアルサウンド映画部）