台風6号は、今後、北上しながら「強い勢力」に発達し、沖縄地方と奄美地方に接近するおそれがあります。

6⽉1⽇から3⽇頃にかけて、東⽇本、⻄⽇本と沖縄・奄美では、⼤荒れや⼤しけとなる所があり、台風の進路などによっては、警報級の⼤⾬や⾼潮となるおそれがある。

気象庁によりますと、台風6号は29日正午にはフィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで北西に進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカルで、中心付近の最大瞬間風速は25メートルです。

台風6号は、今後「強い勢力」に発達し、31日午前9時には沖縄の南に達する予想です。

6月1日から2日頃にかけては、沖縄地方と奄美地方に接近し、その後進路を東よりに変え、九州と四国の南側を進む予想です。台風の進路によっては、警報級の大雨や暴風、高潮となるおそれがあります。

画像で掲載している雨・風シミュレーションでは、6月2日から3日ごろにかけて、四国沖から近畿沖を東に進む予想となっています。

シミュレーションは実際の台風の進路や、雨の降り方と異なってくる場合があります。台風の進路予想は日々変わるため、気象庁が発表する最新の台風情報を確認してください。

▼30日正午の予報

存在地域: フィリピン の東

進行方向、速さ:北西 20 km/h

中心気圧:990 hPa

中心付近の最大風速:25 m/s

最大瞬間風速:35 m/s

▼31日9時の予報

強さ:強い

存在地域:沖縄の南

進行方向、速さ:北西 15 km/h

中心気圧:970 hPa

中心付近の最大風速:35 m/s

最大瞬間風速:50 m/s

▼1日9時の予報

強さ:強い

存在地域:沖縄の南

進行方向、速さ:北北西 15 km/h

中心気圧:960 hPa

中心付近の最大風速:40 m/s

最大瞬間風速:55 m/s

▼2日9時の予報

強さ:強い

進行方向、速さ:北 20 km/h

中心気圧:970 hPa

中心付近の最大風速:30 m/s

最大瞬間風速:45 m/s

▼03日9時の予報

存在地域:四国沖

進行方向、速さ:北東 30 km/h

中心気圧:975 hPa

中心付近の最大風速:30 m/s

最大瞬間風速:40 m/s

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