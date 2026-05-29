【台風情報】台風6号は沖縄・奄美直撃か 強い勢力へ発達 本州接近の可能性は？ 最大瞬間風速55ｍ【雨・風シミュレーション30日（土）～3日（水）】気象庁の進路予想
台風6号は、今後、北上しながら「強い勢力」に発達し、沖縄地方と奄美地方に接近するおそれがあります。
6⽉1⽇から3⽇頃にかけて、東⽇本、⻄⽇本と沖縄・奄美では、⼤荒れや⼤しけとなる所があり、台風の進路などによっては、警報級の⼤⾬や⾼潮となるおそれがある。
気象庁によりますと、台風6号は29日正午にはフィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで北西に進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカルで、中心付近の最大瞬間風速は25メートルです。
台風6号は、今後「強い勢力」に発達し、31日午前9時には沖縄の南に達する予想です。
6月1日から2日頃にかけては、沖縄地方と奄美地方に接近し、その後進路を東よりに変え、九州と四国の南側を進む予想です。台風の進路によっては、警報級の大雨や暴風、高潮となるおそれがあります。
画像で掲載している雨・風シミュレーションでは、6月2日から3日ごろにかけて、四国沖から近畿沖を東に進む予想となっています。
シミュレーションは実際の台風の進路や、雨の降り方と異なってくる場合があります。台風の進路予想は日々変わるため、気象庁が発表する最新の台風情報を確認してください。【台風6号の進路予想】気象庁
▼30日正午の予報種別:台風 存在地域:フィリピンの東 進行方向、速さ:北西 20 km/h 中心気圧:990 hPa 中心付近の最大風速:25 m/s 最大瞬間風速:35 m/s
▼31日9時の予報種別:台風 強さ:強い 存在地域:沖縄の南 進行方向、速さ:北西 15 km/h 中心気圧:970 hPa 中心付近の最大風速:35 m/s 最大瞬間風速:50 m/s
▼1日9時の予報種別:台風 強さ:強い 存在地域:沖縄の南 進行方向、速さ:北北西 15 km/h 中心気圧:960 hPa 中心付近の最大風速:40 m/s 最大瞬間風速:55 m/s
▼2日9時の予報種別:台風 強さ:強い 存在地域:東シナ海 進行方向、速さ:北 20 km/h 中心気圧:970 hPa 中心付近の最大風速:30 m/s 最大瞬間風速:45 m/s
▼03日9時の予報種別:台風 存在地域:四国沖 進行方向、速さ:北東 30 km/h 中心気圧:975 hPa 中心付近の最大風速:30 m/s 最大瞬間風速:40 m/s 台風６号の雨・風シミュレーション
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