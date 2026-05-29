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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「コレ知らないと大損の最強制度！儲けたい社長は必ず見てください。」を公開した。動画では、市ノ澤翔氏が会社の借金に対する「経営者保証を外す最強制度」について解説している。



日本では中小企業が融資を受ける際、社長が連帯保証人になる「経営者保証」が一般化している。市ノ澤氏はこの現状について「海外では全く当たり前じゃない」と指摘し、国も連帯保証を外す方向に施策を進めていると語る。



その一環として登場したのが「事業者選択型経営者保証非提供制度」である。これは、保証料を上乗せして支払うことで経営者保証を外せる仕組みだ。上乗せされる保証料は0.25～0.45%だが、現在は国がその一部を補助してくれるという。



制度を利用するための要件として、市ノ澤氏は「決算報告書の提出が2年以上継続していること」「代表者への貸付がないこと」「債務超過ではないこと、または2期連続で減価償却前の経常利益が赤字でないこと」の3点を挙げる。特に代表者への貸付については「金融機関はめちゃくちゃ嫌がる」と強調し、会社と個人の財布を明確に区別する重要性を説いた。



動画の終盤で市ノ澤氏は、最初から本制度を使うのではなく、まずはプロパー融資などで「外せないか打診していく」という実践的な順番を提示。「保証が必要ないくらい会社を成長させろ」という格言とともに、しっかりと利益を出して会社の信用力で融資を受けられる状態を目指すことの重要性を結論付けた。



【※本動画は2023年に制作されたものです。動画内で紹介している制度は現在も非常に有効ですが、例えば「経営セーフティ共済」においては、2024年10月の法改正により、解約・再加入時の損金算入に「2年間の制限」が設けられるなど一部ルールが変更されています。現在の最新ルールをご確認の上、賢くご活用ください。】