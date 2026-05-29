「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）

阪神は今季初の３連敗で、甲子園では２年ぶりの同一カード３連敗となった。九回に佐藤輝明内野手がリーグトップの１３号ソロを放つも、反撃及ばなかった。プロ先発の木下里都投手は最速１５９キロを記録したが、三回に田宮に逆転打を浴びるなど３失点で４回５安打３失点でプロ初黒星。デイリースポーツ評論家の井川慶氏は木下について「気になったのは、全体的に投げるテンポがゆっくりなところ」と指摘した。

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プロ初先発の木下投手は素晴らしいボールを投げていましたし、非常にいい経験になったと思います。その中で個人的に気になったのは、全体的に投げるテンポがゆっくりなところでした。

このテンポだと、ストライク先行でどんどんアウトを取れる時はいいんです。ただ、粘られたりボールが続いた時に、雰囲気も含めて重さが出て、良いボールを投げていても乗り切れなかったりします。例えば、最初はもう少し速いテンポで投げて、ランナーが出てからゆっくりするとか、そういった工夫をしてもいいかもしれません。もちろん、木下投手の中でも課題が見つかったと思うので、今後につなげてもらいたいですね。

打線では、立石選手が３試合連続で無安打となりましたが、まだ１軍でデビューしたばかりの選手であり、誰でもそういう時はあるのかなと。ただ、今後対戦する相手は、今回の日本ハム３連戦の結果を踏まえた攻めをしてくるでしょう。その上で、立石選手がどう対応していくか。そこが、今後の成長につながっていくところかなと思います。