「日プ新世界」第3回順位発表式 22人のファイナリスト決定 12人脱落へ【順位一覧】
【モデルプレス＝2026/05/28】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第10話が5月28日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。第3回順位発表式が行われ、ファイナリスト22人が決定した。
【写真】“日プシリーズ初”の快挙達成したイケメン練習生
第3回順位発表式の結果は、第3回投票期間（5月14日〜5月22日）のオンライン投票に加え、コンセプトバトルでの現場投票および加算されたベネフィットを合算した票数で決定。なお、累積投票数は595万5944票となった。また、国民プロデューサーの現場評価にて1位に輝いた「BLACK ANGEL」チームには計25万票のベネフィットが与えられる。その内訳はチーム内順位1位に10万票、2位に5万票、3位に4万票、4位に3万票、5位に2万票、6位に1万票、7位には0票となる。
これに加え、SEKAIプロデューサーから圧倒的な支持を受けた練習生は「グローバルランカー」として勝ち残る。グローバルランカーは、SEKAIプロデューサーによる投票70％、国民投票30％の割合でポイントを算出し、上位12位に入るデビュー圏内ランカーとして選出される仕組みだ。なお、いずれの基準でも名前が呼ばれなかった練習生は脱落となる。
1位は、グループバトルにてENHYPENの「Bite Me」を披露し、伸びやかな歌声が話題になったオ・シンヘン（SHINHAENG）、2位は韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝きPICKUSのメンバーとしてデビューした過去を持つ安部結蘭（YURA）、3位は「グローバルランカー」で1位に選出され、初の順位発表でも1位を獲得していた矢田佳暉（YOSHIKI）が輝いた。4位はグループバトルの現場投票個人総合順位で1位に輝いた照井康祐（KOSUKE）、5位には、第2回順位発表式で8位だった飯塚亮賀（RYOGA）が名を連ねていた。
そして、グローバルランカーとして、21位のユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）と23位の小清水蓮（KO.REN）が残留。計22人がファイナル進出となった。
1位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
2位：安部結蘭（YURA）
3位：矢田佳暉（YOSHIKI）
4位：照井康祐（KOSUKE）
5位：飯塚亮賀（RYOGA）
6位：パク・シヨン（SIYOUNG）
7位：チェン・リッキー（RICKEY）
8位：柳谷伊冴（ISSA）
9位：後藤結（YUKI）
10位：加藤大樹（K.DAIKI）
11位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
12位：杉山竜司（RYUJI）
−−−−−ここまでデビュー圏内−−−−−
13位：土田央修（OSUKE）
14位：濱田永遠（TOWA）
15位：小野慶人（KEITO）
16位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
17位：岡田侑磨（YUMA）
18位：小林千悟（CHISATO）
19位：アダム・ナガイ（ADAM）
20位：倉橋吾槙（GOTEN）
21位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
23位：小清水蓮（KO.REN）
−−−−−ここまで残留、以下脱落−−−−−
22位：田中蒔（MAKI）
24位：今江陸斗（I.RIKUTO）
25位：横山奏夢（KANAME）
26位：浅香孝太郎（KOTARO）
27位：山下柊（Y.SHU）
28位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
29位：石田亮太（RYOTA）
30位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
31位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
32位：大林悠成（O.YUSEI）
33位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
34位：リュウ・カイチ（KAICHI）
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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◆「日プ新世界」第3回順位発表式
第3回順位発表式の結果は、第3回投票期間（5月14日〜5月22日）のオンライン投票に加え、コンセプトバトルでの現場投票および加算されたベネフィットを合算した票数で決定。なお、累積投票数は595万5944票となった。また、国民プロデューサーの現場評価にて1位に輝いた「BLACK ANGEL」チームには計25万票のベネフィットが与えられる。その内訳はチーム内順位1位に10万票、2位に5万票、3位に4万票、4位に3万票、5位に2万票、6位に1万票、7位には0票となる。
1位は、グループバトルにてENHYPENの「Bite Me」を披露し、伸びやかな歌声が話題になったオ・シンヘン（SHINHAENG）、2位は韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝きPICKUSのメンバーとしてデビューした過去を持つ安部結蘭（YURA）、3位は「グローバルランカー」で1位に選出され、初の順位発表でも1位を獲得していた矢田佳暉（YOSHIKI）が輝いた。4位はグループバトルの現場投票個人総合順位で1位に輝いた照井康祐（KOSUKE）、5位には、第2回順位発表式で8位だった飯塚亮賀（RYOGA）が名を連ねていた。
そして、グローバルランカーとして、21位のユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）と23位の小清水蓮（KO.REN）が残留。計22人がファイナル進出となった。
◆「日プ新世界」第3回順位発表式結果
1位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
2位：安部結蘭（YURA）
3位：矢田佳暉（YOSHIKI）
4位：照井康祐（KOSUKE）
5位：飯塚亮賀（RYOGA）
6位：パク・シヨン（SIYOUNG）
7位：チェン・リッキー（RICKEY）
8位：柳谷伊冴（ISSA）
9位：後藤結（YUKI）
10位：加藤大樹（K.DAIKI）
11位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
12位：杉山竜司（RYUJI）
−−−−−ここまでデビュー圏内−−−−−
13位：土田央修（OSUKE）
14位：濱田永遠（TOWA）
15位：小野慶人（KEITO）
16位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
17位：岡田侑磨（YUMA）
18位：小林千悟（CHISATO）
19位：アダム・ナガイ（ADAM）
20位：倉橋吾槙（GOTEN）
21位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
23位：小清水蓮（KO.REN）
−−−−−ここまで残留、以下脱落−−−−−
22位：田中蒔（MAKI）
24位：今江陸斗（I.RIKUTO）
25位：横山奏夢（KANAME）
26位：浅香孝太郎（KOTARO）
27位：山下柊（Y.SHU）
28位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
29位：石田亮太（RYOTA）
30位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
31位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
32位：大林悠成（O.YUSEI）
33位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
34位：リュウ・カイチ（KAICHI）
◆「日プ新世界」ファイナルは二部構成で放送
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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