ロボット掃除機から最新の衣類ケアまで、面倒な家事やメンテを完全自動化し、30〜40代の貴重な自由時間を生み出す「絶対に買うべき」最強タイパ家電を徹底解説！

【私が解説します】



「GetNavi」編集部 家電担当・近藤克己

家電取材歴30年。秋葉原電気街の歴史をこの目で見て、取材もしてきた。家電量販店の顧問を務めた経験も持つ。

ロボット掃除機

単に部屋中を掃除するだけでなく、ゴミの吸い出し、水拭き用の水補充、モップの洗浄・乾燥と全てが自動になり、ロボット掃除機は人の手間がどんどん減っている。

障害物回避・液体汚れ検知・ペット飼いに最適

ナーワルジャパン

Narwal Flow

Narwal (ナーワル) Flow Performance ロボット掃除機 水拭き 両用 日本初のクローラーモップ FlowWash リアルタイム洗浄モップ 20,000Pa強力吸引 デュアルRGBカメラ搭載 障害物回避機能 カーペット＆壁際清掃 自動ゴミ収集 モップ温水洗浄 モップ自動乾燥 アプリ操作 落下防止システム Alexa対応 音声制御 NARWAL(ナーワル) \151,312 （2026/05/27 16:42時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

【プロが解説！】

サイドブラシが逆回転してコーナーのゴミをしっかり吸引したり、デュアルカメラとAIで障害物を避けながら隅々まで掃除してくれます。全自動のステーションがゴミの吸引からモップの洗浄まで行ってくれるので、もはや人間は何もする必要なし！

SPEC ●充電時間：約3時間●ワイヤレス接続：2.4GHz/5GHz wi-fi対応●サイズ／質量：本体W363.5×H95×D351.2mm／5kg、ベースステーションW430×H461×D402mm／10.2kg

液体を検知するとバック走行して水拭きを最優先する。クローラーモップは清掃能力が高く、ペットの粗相など吸い込みたくない汚れに最適。

スティック掃除機

部屋の掃除をするために掃除機の掃除をするという、時間と労力の無駄を削減するためにも、自動ごみ収集ステーションは必須。メンテナンスの手間が減れば掃除が楽しくなる。

自動ゴミ収集でメンテ軽減夜間も使える運転音

シャープ

RACTIVE Air STATION EC-XR2

【ポイント10倍】 シャープ 掃除機 RACTIVE Air STATION EC-XR2-H [グレー系] [タイプ：スティック 集じん方式：紙パック(ステーション) 本体質量：1.2kg 最長運転時間/連続使用時間：標準モード：45分/35分/自動モード：9分〜22分/強モード：9分] 【P10倍】 YOUPLAN \73,370 （2026/05/27 16:41時点 | 楽天市場調べ） 楽天市場 ポチップ ポチップ

【プロが解説！】

自動ゴミ収集ステーションが付属し、掃除機本体のごみ捨てが不要。ゴミは紙パックに収納されるので、捨てるのも簡単。強モードでも55dBと運転音が小さいので、夜間にサクッと掃除したい時にも便利です。

SPEC ●最長連続運転時間：標準・約35分、自動・約9〜22分、強・約9分●サイズ／質量：スティックW221×H997×D134mm／1.6kg、ステーションW200×H435×D289mm／3.9kg

スティック本体をステーションに戻すだけで、ゴミをステーション内の紙パックに吸引。紙パックには約1.5か月分のゴミを溜められる。

ドラム式洗濯乾燥機

液体洗剤・柔軟剤の自動投入、手洗いやクリーニング推奨衣料が洗えるなど、便利になっていくドラム洗乾。取り出し自由、メンテナンスの簡素化などさらに進化中。

高速風・大風量で衣類のシワを伸ばしアイロンが不要に

日立グローバルライフソリューションズ

ビッグドラムBD-STX130M

★▲HITACHI / 日立 ビッグドラム BD-STX130ML(W) [ホワイト]【大型家電】【送料区分F】【初期不良対応不可】【洗濯機】 ディーライズ2号店 \244,650 （2026/05/27 16:39時点 | 楽天市場調べ） 楽天市場 ポチップ ポチップ

【プロが解説】

大きなドラム層の中で、高速風＆大風量を直接洗濯物に当て、シワを伸ばしながら乾燥させるので、アイロンがけが不要。洗濯をせずにシワ取りと消臭だけできるスチームアイロンコースも、忙しい人には嬉しい機能です。

SPEC ●洗濯・脱水容量：13kg●乾燥容量：7kg●標準使用水量：洗濯時94L/／洗濯乾燥時65L●消費電力：洗濯時180W／乾燥時1240W●サイズ／質量：W630×H1065×D720mm／93kg

乾燥フィルターをなくして、糸くずを糸くずフィルターへ集約。乾燥フィルター掃除が不要になり、メンテナンスの手間が減った。

いつ取り出してもいいから洗濯時間が自由になる

ハイアール

DeLAITO Advance JW-FXH130A

ハイアール ドラム式洗濯乾燥機 洗濯13kg 乾燥7kg 左開き JW-FXH130A(H) ブルーイッシュグレー DeLAITO Advance Haier \196,018 （2026/05/27 16:36時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

【プロが解説！】

乾燥運転後に外の空気を取り込み、風を通しながら槽を回転させるので衣類に湿気戻りせず、ニオイやシワも抑えるから、急いで取り出す必要がありません。時間に縛られることなく、いつでも自由に洗濯できます。

SPEC ●洗濯・脱水容量：13kg●乾燥容量：7kg●標準使用水量：洗濯時76L／洗濯乾燥時49L●消費電力：洗濯時200W／湯沸かし用電熱装置710W/乾燥時570W●サイズ／質量：W595×H943×D661mm／98kg

洗濯物はすぐに取り出さないとシワになるのが定説だが、本品は風通し運転によりシワとニオイを抑制。ドラム槽のカビの発生も抑える。

衣類乾燥除湿機

ドラム洗乾は大きくて置けない、予算オーバーで買えないという人には、衣類乾燥除湿機がオススメ。天候に関わらずいつでも室内に干せるから、自由に洗濯ができる。

消費電力を抑えて除湿！部屋干し臭もしっかり抑える

パナソニック

F-YEX120B

パナソニック 衣類乾燥除湿機 エコ・ハイブリッド方式 消費電力 従来比約1/3 ニオイの原因菌を除菌 ナノイーX48兆 部屋干し臭脱臭スピード4倍(従来比) F-YEX120B-W パナソニック(Panasonic) \69,300 （2026/05/27 16:35時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

【プロが解説！】

従来のハイブリッド方式に比べ、消費電力が3分の1に低減しました。夏も冬もしっかり除湿できるので、部屋干しが苦になりません。「ナノイーX」を搭載しているので、部屋干し臭が抑えられるのも嬉しいポイント。

SPEC ●タンク容量：3.2L●除湿能力（50Hz/60Hz）：木造13／16畳、鉄筋27／32畳●消費電力（50Hz時）：除湿190W（自動）、衣類乾燥205W（標準）●サイズ／質量：W370×H583×D225mm／13kg

冷却器と空冷式熱交換器で2回除湿。ヒーターを使わないため、電気代は大幅に削減。幅約165cmのワイド送風は衣類乾燥に便利。

衣類ケアクローゼット

春に玄関で花粉を落としたり、スーツのシワやニオイとりのためにスチーマーをかけたり。衣類ケア機能搭載クローゼットがあれば、そんな面倒な手間が不要になる。

帰宅したら即ハンガー明日も清潔なスーツで出勤

LGエレクトロニクス

LG Styler S3WW

LG Styler 衣類ケア家電 S3WW 3着 スチーム 花粉 ウイルス ダニ ニオイ除去 しわ伸ばし スーツ コート ウール ニット 毛布除菌 静音設計 ホワイト LG \169,400 （2026/05/27 16:34時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

【プロが解説！】

1分間に最大180回振動するハンガーが衣類のシワを伸ばし、花粉やホコリを振るい落としてくれます。高温スチームにより花粉や菌、ウイルスなども除去。ハンガーにかけるだけで翌日も清潔なスーツが着ていける！

SPEC ●ハンガー数：3着●搭載コース：リフレッシュ・除菌／衛生・乾燥・ダウンロード●サイズ／質量：W445×H1850×D585mm／73kg

高温スチームが庫内を循環して衣類に付着した菌やウイルス、花粉、PM2.5を低減。低温乾燥機能で衣類を優しく乾かす。

布団乾燥機

マット不要で使いやすくなった布団乾燥機。小型化や高いデザイン性により、ベッドサイドに出したまま毎日使えるようになった。パワーも向上している。

ハイパワー・高温風でダニ撃退布団はいつもふかふかに

レイコップ

MONAMI PRO RFK-300

レイコップ ふとん乾燥機 MONAMI PRO モナミプロ RFK-300JP ホワイト 75℃の温風でダニ退治 8段階タイマー 4種類自動乾燥モード ハイパワー 小型DCモーター 省エネ 梅雨対策 湿気対策 布団ドライヤ Wマーケット \22,125 （2026/05/27 16:34時点 | 楽天市場調べ） 楽天市場 ポチップ ポチップ

【プロが解説！】

600Wの低消費電力ながら、最大75℃の高温風でダニを短時間で死滅させます。ダニは天日干しでは撃退できません。花粉やPM2.5、ゲリラ豪雨などリスクが高い天日干しは止め、布団乾燥機で安心して快眠を得ましょう。

SPEC ●消費電力：600W●時間設定：15／30／45／60／75／90／120／180分●送風温度設定：室温／55／65／75℃●サイズ／質量：W215×H287×D100mm（ホース収納時）／1.86kg

布団乾燥機の後は掃除機でダニやホコリを吸い取るのがおすすめ。別売の布団専用掃除機は、布巻き込みが少なく使いやすい。

空気清浄機

実は、空気清浄機は時産家電である。24時間365日稼働してホコリを常に吸い込んでいれば、部屋を掃除する手間が大幅に削減できるからだ。

左右Wフィルター構造で部屋の空気を素早く浄化

シャープ

Purefit FP-U120

シャープ 床置き型プラズマクラスター空気清浄機Purefit FP-U120-H 生活オアシス \92,020 （2026/05/26 12:01時点 | 楽天市場調べ） 楽天市場 ポチップ ポチップ

【プロが解説！】

HEPAフィルター・ダブル脱臭フィルター・プレフィルターを左右に2セット搭載し、コンパクトながら高い清浄能力を有しています。プラズマクラスター25000が付着菌とニオイを抑制するので、部屋中がスッキリ！

SPEC ●空気清浄適用床面積（目安）：〜53畳●消費電力：強73／中14／静音4.7（50Hz）W●プラズマクラスター適用床面積（目安）：約24畳●サイズ／質量：W333×H578×D330mm／11kg

左右Wフィルター構造は、少ないパワーで大量の空気を吸い込め、スピーディーに部屋の空気を浄化できる。低騒音も実現。

※「GetNavi」2026年4月号に掲載された記事を再編集したものです。

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