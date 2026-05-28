バレー「SVリーグ」、佐藤駿一郎容疑者について声明発表「本事象を厳粛に受け止め」「深くお詫び」（全文）
バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で逮捕された件を受け、益社団法人SVリーグは28日、コメントを発表した。
【写真】釈放された阿部慎之助監督の乗っていた車両 濃いスモークで中の様子は伺えず
■コメント全文
公益社団法人SVリーグ（本社：東京都千代田区、代表理事：大河 正明、以下SVL）は、報道およびウルフドッグス名古屋・公益財団法人日本バレーボール協会からの発表の通り、SV.LEAGUE 所属クラブのウルフドッグス名古屋より既に退団を公表している佐藤駿一郎選手が、薬物所持の容疑で逮捕されたことをご報告いたします。現在、警察が事実関係の調査を進めていると認識しており、SVLとしても引き続き事実把握にあたってまいります。
SVLは本事象を厳粛に受け止め、日頃よりSV.LEAGUEを応援してくださるファンの皆様、パートナーの皆様のご期待を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます。
【写真】釈放された阿部慎之助監督の乗っていた車両 濃いスモークで中の様子は伺えず
■コメント全文
公益社団法人SVリーグ（本社：東京都千代田区、代表理事：大河 正明、以下SVL）は、報道およびウルフドッグス名古屋・公益財団法人日本バレーボール協会からの発表の通り、SV.LEAGUE 所属クラブのウルフドッグス名古屋より既に退団を公表している佐藤駿一郎選手が、薬物所持の容疑で逮捕されたことをご報告いたします。現在、警察が事実関係の調査を進めていると認識しており、SVLとしても引き続き事実把握にあたってまいります。
SVLは本事象を厳粛に受け止め、日頃よりSV.LEAGUEを応援してくださるファンの皆様、パートナーの皆様のご期待を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます。