海老名駅前で神奈川のビールと日本酒を満喫。16ブルワリー＋いづみ橋・AFURIが集う「EBINA BOOZE FEST 2026」が6月6日・7日に開催

神奈川県内のクラフトビールと日本酒を一度に楽しめる屋外飲み歩きイベント「EBINA BOOZE FEST 2026」が、2026年6月6日・7日の2日間、海老名駅から徒歩2分の海老名中央公園で開催される。今年で3回目となる同イベントには、県内各地から16のブルワリーと2つの酒蔵が集結。入場無料。

横浜、湘南、三浦、小田原--神奈川の多彩な地ビールが一堂に

参加ブルワリーは神奈川全域に広がる。地元海老名からはサステナブルな醸造に取り組む「EBINA BEER」と「Better life with upcycle」、横浜からはアジア最大級のビールコンテスト「ASIA BEER CHAMPIONSHIP」で2年連続1位を獲得したTDM 1874 Breweryと「Yellow Monkey Brewing」が参加。

また湯河原のHumans Beer、三浦のMIURA brewery、茅ヶ崎のBarbaric WORKSとMacKenDy Brewery、Tsuji Brewing、葉山のBrewstars Yacht Clubなど、各地の個性豊かな16蔵が海老名に集まる。日本酒は地元・海老名の「いづみ橋」と、伊勢原の「雨降（AFURI）」の2蔵が参加し、ビールだけでなく日本酒でも神奈川の酒を巡れる構成になっている。

フードは10店舗が出店。えびな野菜を使った焼き鳥の「中華うぶかた・焼き鳥うぶちゃん」、2025年海老名うまいもんグランプリ優勝の「Totty Second BLOCK PARTY」、ジャークチキンとペッパーシュリンプが揃う「Harding’s Caribbean Kitchen Truck」、キューバサンドや鹿サンドの「el Sandwichazo」など、ビールに合う個性的なラインナップが並ぶ。地元野菜のマルシェやアウトドアゲーム「コーンホール」も会場を彩る。

このほか、会場ではリユースカップ（300円）を購入してビールを注文する形式で、環境負荷を抑えたイベントとなるよう工夫。過去の関連イベントで使用したカップも持参可能で、繰り返し使える仕組みになっている。営業時間は両日11時から19時（ラストオーダー18時30分）。

6月6日・7日開催「EBINA BOOZE FEST 2026」出店者情報

【クラフトビール】

横浜市

・TDM 1874 Brewery

・Yellow Monkey Brewing

海老名市

・EBINA BEER

・Better life with upcycle

湯河原町

・Humans Beer

平塚市

・Yggdrasil Brewing

三浦市

・MIURA brewery

横須賀市

・GRANDLINE BREWING

・三浦ペニンシュラビール

茅ヶ崎市

・Barbaric WORKS

・MacKenDy Brewery

・Tsuji Brewing

小田原市

・小田原ガレージブリューイング

葉山町

・Brewstars Yacht Club

相模原市

・ケンズブリュワリー

川崎市

・CAGHIYA BREWERY

【日本酒】

海老名市

・ いづみ橋

伊勢原市

・ 雨降（AFURI）

【フード】

・中華うぶかた、焼き鳥うぶちゃん（焼き鳥、綿菓子、カレー,カキ氷、など）

・農家食堂（揚げ物、煮物、ジャーキーなど）

・HOTDOG&FRIES -TACHIBANAYA-（ホットドック、生搾りレモンソーダなど）

・SHINCA（モチコチキン・ポテト・枝豆・マカロニサラダ、ソフトドリンクなど）

・CHAN-CHEE kitchen（バターチキンカレー、ジャージャー麺など）

・el Sandwichazo（キューバサンド、鹿サンド、パンコンレチョンなど）

・Harding’s Caribbean Kitchen Truck（ジャークチキン、ペッパーシュリンプなど）

・ザ・ウィングス海老名（枝豆、もつ煮、牛ステーキなど）

・Dandy Kitchen（生チュロス けずりいちごなど）

・Totty Second BLOCK PARTY（Pizza、カレー、コーヒー）

【画像】横浜から湯河原、三浦も。神奈川のビールと日本酒を一度に巡れるイベントが海老名中央公園で（1枚）