生活者の“健康と暮らし”に関する情報を発信するポータルサイト「マイライフニュース」を運営するヒューマン・データ・ラボラトリは、全国の20〜50代男女1200人を対象に、「ミルク系飲料におけるミルクの位置づけ（主役or脇役）」と、ミルクリッチ商品の需要意識に関する調査を実施した（実施時期：2026年5月1日〜5月2日）。

調査の結果、普段牛乳を「ほとんど飲まない」と回答した人は40％以上となり、中でも20代・30代はさらに飲用機会が少ないという“若者の牛乳離れ”ともいえる実態が見られた。その一方で、カフェラテやミルクティーなどのミルク系飲料に対して、「ミルクで割る」のではなく、「ミルクを割る」すなわち「ミルクが主役」という新たな感覚が、特に20代・30代女性を中心に広がっている可能性が示唆された。さらに、20代・30代においてはミルクリッチ（ミルク多め）の商品を選ぶ機会が増加しているという結果となり、若年層を中心にミルクを主役として捉える飲料のニーズが高まっていることが明らかになった。





調査ではまず、20代〜50代男女の牛乳を飲む頻度について聞いたところ、「ほとんど飲まない」と回答した人は43.6％となった。加えて、週に1〜2回以下（「週に1〜2回」「月に数回」「ほとんど飲まない」の合算）と回答した人は62.8％だった。





さらに年代で区切ってみると、牛乳の飲用頻度が週に1〜2回以下に該当する人は20代では65.7％、30代では64.7％と、特に20代と30代は飲用する機会が少ない結果になった。





ミルク系飲料について、「ミルクを割る（＝ミルクが主役）」か、「ミルクで割る（＝ミルクが脇役）」かを聞いたところ、4人に1人（25.7％）が「ミルクを割る」と回答した。中でも、20代女性は36.0％、30代女性は33.3％と、特に若年女性で“ミルクが主役派”が顕著となっている。





これまで一般的だったコーヒーや紅茶を「ミルクで割る」という感覚に対し、若年層を中心に、“ミルクをベースに味を加える”＝ミルクが主役という認識への変化が起きていることがうかがえる。

「ミルクを割る（＝ミルクが主役）」派の理由としては、「ミルク以外の味（コーヒー・紅茶など）を強く感じるから」（295／308人）、「ミルクの味・コクを強く感じることができるから」（292／308人）、「なんとなくそう感じる（直観）から」（281／308人）といった回答があった。





「ミルクリッチ（ミルク多め）の商品を注文する機会が増えているか」という質問では、全体の19.7％が「増えている・少し増えている」と回答した。





年代別では、20代が24.0％、30代が25.7％と、こちらも20代・30代が全体平均を上回り、若年層ほど高い傾向が見られた。





続いて「ミルク×コーヒー」の飲み物が好きと回答した人の中で、42.7％が「ミルクの割合が多いカフェラテ・カフェオレ」を選択した。また、「ミルク×紅茶」の飲み物が好きな人でも、35.9％が「ミルクの割合が多いミルクティー」を支持する結果となった。

一般的にはミルク飲料においては、“コーヒー感”や“紅茶感”の強さが重視されるイメージがある一方で、“ミルク感そのもの”を価値として楽しむ層も一定数存在していることが明らかになった。





「ミルクが主役のラテ商品に魅力を感じるか」と聞いた設問では、全体の49.5％が「とても感じる・やや感じる」と回答した。「ミルクが主役のラテ商品」に魅力を感じる理由としては、1位「濃厚で満足感がありそうだから」（33.5％）、2位「ほっとする・リラックスできそうだから」（22.7％）、3位「たんぱく質やカルシウムなど栄養が摂れそうだから」（15.8％）が上位となった。



流通経済アナリストの渡辺広明氏

今回の調査結果を受けて、流通経済アナリストの渡辺広明氏は、「昨今、コンビニエンスストアをはじめとする流通各社で、“ミルク多め”や“ミルク感を強調した”飲料が増加している傾向にある。少し前は、カフェオレ・ミルクティーなどは、あくまで元の原料をミルクで割るという感覚が当たり前だったのが、いまや主役化しているといえるのではないかと思う。この調査から見て取れることとして、近年の若年層は、“刺激”よりも“安心感”や“癒し”を求める傾向が強くなっているのではないか、という点。その中でミルクは、『やさしい』『落ち着く』『満足感がある』といった情緒価値を持つ素材として再評価されているのではないか」と、若年層を中心に「ミルク主役化」が広がっている背景を分析する。

「近年は、“タイパ”や“コスパ”が重視される一方で、『一杯で満足感を得たい』『気持ちを整えたい』といったニーズも高まっている。また、コーヒーや紅茶だけでは差別化が難しい昨今、各食品メーカーは“ミルクそのもののおいしさ”を前面に打ち出す商品開発を強化している印象がある」と、食品メーカーもミルクリッチな商品で新たな市場開拓を狙っていると述べていた。

［調査概要］

調査名：ミルク系飲料に関する意識調査

調査期間：2026年5月1日（金）〜5月2日（土）

調査手法：インターネット調査

調査対象：全国20〜50代男女

回答数：1200名（性年代均等割付）

ヒューマン・データ・ラボラトリ＝https://www.humandatalab.com/

マイライフニュース＝http://www.mylifenews.net/