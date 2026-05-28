DB12と一線画す高域でのパワーとサウンド

アストン マーティン DB12は傑作、DB9の遺伝子を継ぐモデルとして、戦略的に重要な位置付けにある。新世代のヴァンキッシュやヴァンテージに加えて、過激なヴァルハラやヴァルキリー、SUVのDBXなどによって、注目度が薄まっているとはいえ。

【画像】20ps増しV8ツインターボ アストン マーティン DB12 S 珠玉の上級グランドツアラーたち 全172枚

だが、この「S」の登場で、そのプレゼンスは改善するだろう。特にエグゾーストのバルブがより開くモードでは、V8エンジン特有の厚みある重低音が奏でられ、アストンらしさへ直に浸れる。もう少し、音質的な豊かさがあってもいいが。



アストンマーティン DB12 S クーペ（欧州仕様）

電動アシストは一切備わらず、低回転域でのレスポンスは、ライバルより若干マイルドかもしれない。それでも、回転上昇とともに感服の力強さが解き放たれる。ブースト圧は通常のDB12より上昇しているが、ラグの悪化もほぼ感取されない。

最大トルクの増加は限定的でも、高回転域でのパワーとサウンドは、通常のDB12とは一線を画すもの。同社は、このモデルを「スーパーツアラー」と呼ぶのを好むが、一層相応しいクルマになったといえる。

弱まった荒れたアスファルトでの落ち着き

トランスアクスルの8速ATは、変速が滑らかで超高速。プロペラシャフトの回転音を薄く響かせ、稀に振動を生じるが、クラシカルな魅力の1つといえる。

「S」専用チューニングのダンパーは、GTモードで従来の快適性を可能な限り維持したと、技術者は主張する。確かに、しなやかさは大きく違わない。それでも、細かな凹凸の存在感は増しており、荒れたアスファルトでは落ち着きが弱まった。



アストンマーティン DB12 S クーペ（欧州仕様）

路面の状態が、従来以上に手のひらの感触や乗り心地へ反映される印象。スポーツ・モード時は、その違いが顕著だろう。そのかわり、上昇したステアリング精度とグリップ力、38kgの軽量化が相まって、コーナリングは明らかに機敏になった。

速度上昇とともに感じ取れた、僅かな浮遊感は大幅に軽減。向上したトラクションも貢献し、より高い速度域での自信を生んでいる。立ち上がりの加速が一層頼もしいのは、改良されたリアデフの効果だろう。

よりフラットな姿勢制御にシャープな操縦性

Sが得た20psの差を感じ取れるのは、レブリミット手前の1000rpm前後だけかもしれない。その領域へ到達するには、相当な運転スキルも必要になる。だが、よりフラットな姿勢制御やシャープな操縦性が、DB12の可能性を引き上げている。

他方、大排気量の重量級グランドツアラーであることに変わりはない。燃費は、高速巡航でも9.0km/Lを下回る。峠道を積極的に巡れば、7.0km/Lを割るはず。



アストンマーティン DB12 S クーペ（欧州仕様）

英国価格は、通常のDB12が19万1000ポンド（約4011万円）からなのに対し、Sは20万5000ポンド（約4305万円）から。オプション追加やカスタマイズが一般的なこのクラスでは控えめな価格差といえ、フェラーリ・アマルフィとほぼ同額でもある。

スーパーツアラーのDB12を着実に高速化

DB12を着実に高速化させた、DB12 S。引き締められたシャシーで鋭いコーナリングを実現し、安定性も増し、スポーツカー側へシフトしたと表現できるかもしれない。

Sの付かないDB12も、充分以上に魅力的なグランドツアラーではある。しかし、多少の快適性の悪化と引き換えに、「スーパーツアラー」のスーパーさを一層求めるなら、DB12 Sは望ましい選択になるだろう。



アストンマーティン DB12 S クーペ（欧州仕様）

◯：標準のDB12より、軽くリニアでスポーツカー寄り 聴き応えのあるV8サウンド 存在感の強いスタイリング 抑えられた価格上昇

△：更に増やしたいパワーとトルク 車内の雰囲気を僅かに低める、カープレイ・ウルトラのグラフィック 硬めの乗り心地

アストンマーティン DB12 S クーペ（欧州仕様）のスペック

英国価格：20万5000ポンド（約4305万円）

全長：4725mm

全幅：1980mm

全高：1295mm

最高速度：325km/h

0-100km/h加速：3.5秒

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1820kg

パワートレイン：V型8気筒3982cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：700ps/6000rpm

最大トルク：81.4kg-m/2750-6000rpm

ギアボックス：8速オートマティック／後輪駆動



アストンマーティン DB12 S クーペと筆者、マット・ソーンダース