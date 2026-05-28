テレビ朝日、あの冠番組「あのちゃんねる」終了へ “嫌いな芸能人”実名告白が物議【全文】
【モデルプレス＝2026/05/28】テレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時15分〜）の公式サイトが、28日に更新された。番組を終了することを発表した。
【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット
公式サイトでは「『あのちゃんねる』終了のお知らせ」とし「この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました」と発表。「番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と伝えた。
同番組では、18日の放送で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を口に。鈴木はInstagramストーリーズにて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などとつづっていた。
テレビ朝日は23日、番組公式サイトにて一連の騒動を謝罪。鈴木は番組放送後の投稿について「特定の個人を非難することではなく、本人が不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでございます」とし、テレビ朝日から説明があったことを明かした。また、あのは番組の演出に対し、改善求めていたことを告白するとともに「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組降板を表明していた。（modelpress編集部）
「あのちゃんねる」終了のお知らせ
この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました。番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット
◆「あのちゃんねる」終了へ
公式サイトでは「『あのちゃんねる』終了のお知らせ」とし「この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました」と発表。「番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と伝えた。
◆「あのちゃんねる」“嫌いな芸能人”実名告白が物議
同番組では、18日の放送で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を口に。鈴木はInstagramストーリーズにて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などとつづっていた。
テレビ朝日は23日、番組公式サイトにて一連の騒動を謝罪。鈴木は番組放送後の投稿について「特定の個人を非難することではなく、本人が不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでございます」とし、テレビ朝日から説明があったことを明かした。また、あのは番組の演出に対し、改善求めていたことを告白するとともに「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組降板を表明していた。（modelpress編集部）
◆全文
「あのちゃんねる」終了のお知らせ
この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました。番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
【Not Sponsored 記事】