M!LK曽野舜太、個人初ブランドアンバサダー就任に「嬉しすぎて滅！」ストイックなスキンケア事情も明かす
【モデルプレス＝2026/05/28】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が5月28日、スキンケアブランド「KATAN（カタン）」のブランドアンバサダー就任記者会見に出席。「嬉しすぎて滅！」と就任の喜びを語った。
【写真】M!LKメンバー、新CMで異様なレフリーに
個人としてブランドアンバサダーを務めるのは、今回が初となる曽野。就任した心境を聞かれると、第一声から「ブランドアンバサダーになれて、嬉しすぎて滅！」と叫び、報道陣に向けて四方八方に全力の“滅ポーズ”を披露。会場を一気に明るい空気で包み込むと、「すごく嬉しい気持ちとともに、身が引き締まる思いでいっぱいです」と語った。
ともに登壇した社長の杉野将史氏は、曽野の起用理由について「ブランドコンセプトと、曽野さんの朗らかな人柄とキャラクターがマッチしている」となどと説明。自身が元々アイドル好きであることも明かし、「舜太さんと取り組めるというのは、僕個人としてもめちゃくちゃ興奮しています」と熱く喜びを語った。すると曽野は、すかさず「曽野舜太しか“KATAN”ってなったんですね（笑）」と返し、会場を笑わせていた。
また、自身のスキンケア事情について、曽野は「人に見られるお仕事をしている以上、スキンケアは欠かせないなと思っていて。毎日夜、結構時間をかけます」と告白。「スキンケアをしている時間が、自分を大切にしてる、丁寧に暮らしてるイメージというか、実感もあって続けられています」と話し、「最近はありがたいことに、ファンの皆さんから『肌が綺麗だね』と言っていただけることも多くて」と嬉しそうに語った。
さらに、スキンケアに対して「ストイックかもしれないです」とも。「どれだけ夜遅くに帰っても、湯船には浸かって、ちゃんとスキンケアをするということは自分の中でルーティン化されていて。食べるものもそうですけど、日々意識しています」と徹底した自己管理能力の高さをのぞかせた。
その後のフォトセッションでは、曽野のチャーミングな人柄が光る一幕があった。ステージ上に用意された曽野のビジュアルパネルについて、スタッフ間で「カメラの画角に収まらなくても問題ないか」という確認が行われ、結果問題ないとなると、曽野は「本人がいますもんね！」とにっこり。「アンバサダーっぽくしよう！」とスラリとした高身長が際立つポージングを披露していた。さらに、他のポーズもリクエストされると、隣の杉野氏を巻き込み、2人で仲良く“滅ポーズ”をキメていた。
最後に曽野は「たくさんの方に『KATAN』が届くように，僕も全力でアンバサダーとして頑張っていきたいと思います！」と力強く意気込み、イベントを締めくくった。
なお、曽野が出演する新CM、KATAN「ひとふきで白玉水光肌」篇が現在公開中。＠cosme TOKYOでは曽野のキービジュアルをメインとしたポップアップストアが開催されており、クールなキービジュアルとブランドの世界観がマッチした特別な空間となっている。（modelpress編集部）
開催期間：2026年5月27日（水）〜6月2日（火）
開催場所：＠cosme TOKYO ポップアップスペース2階（東京都渋谷区神宮前1-14-27）
営業時間：11:00〜20:00 ※＠cosme TOKYOの営業時間に準ずる
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◆曽野舜太「KATAN」ブランドアンバサダー就任に喜び
個人としてブランドアンバサダーを務めるのは、今回が初となる曽野。就任した心境を聞かれると、第一声から「ブランドアンバサダーになれて、嬉しすぎて滅！」と叫び、報道陣に向けて四方八方に全力の“滅ポーズ”を披露。会場を一気に明るい空気で包み込むと、「すごく嬉しい気持ちとともに、身が引き締まる思いでいっぱいです」と語った。
◆曽野舜太、ストイックなスキンケア事情
また、自身のスキンケア事情について、曽野は「人に見られるお仕事をしている以上、スキンケアは欠かせないなと思っていて。毎日夜、結構時間をかけます」と告白。「スキンケアをしている時間が、自分を大切にしてる、丁寧に暮らしてるイメージというか、実感もあって続けられています」と話し、「最近はありがたいことに、ファンの皆さんから『肌が綺麗だね』と言っていただけることも多くて」と嬉しそうに語った。
さらに、スキンケアに対して「ストイックかもしれないです」とも。「どれだけ夜遅くに帰っても、湯船には浸かって、ちゃんとスキンケアをするということは自分の中でルーティン化されていて。食べるものもそうですけど、日々意識しています」と徹底した自己管理能力の高さをのぞかせた。
その後のフォトセッションでは、曽野のチャーミングな人柄が光る一幕があった。ステージ上に用意された曽野のビジュアルパネルについて、スタッフ間で「カメラの画角に収まらなくても問題ないか」という確認が行われ、結果問題ないとなると、曽野は「本人がいますもんね！」とにっこり。「アンバサダーっぽくしよう！」とスラリとした高身長が際立つポージングを披露していた。さらに、他のポーズもリクエストされると、隣の杉野氏を巻き込み、2人で仲良く“滅ポーズ”をキメていた。
最後に曽野は「たくさんの方に『KATAN』が届くように，僕も全力でアンバサダーとして頑張っていきたいと思います！」と力強く意気込み、イベントを締めくくった。
なお、曽野が出演する新CM、KATAN「ひとふきで白玉水光肌」篇が現在公開中。＠cosme TOKYOでは曽野のキービジュアルをメインとしたポップアップストアが開催されており、クールなキービジュアルとブランドの世界観がマッチした特別な空間となっている。（modelpress編集部）
◆ポップアップストア概要
開催期間：2026年5月27日（水）〜6月2日（火）
開催場所：＠cosme TOKYO ポップアップスペース2階（東京都渋谷区神宮前1-14-27）
営業時間：11:00〜20:00 ※＠cosme TOKYOの営業時間に準ずる
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