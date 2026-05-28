世界最大級の大型クレーンが秋田港に！洋上風車の建設などに使用 吊り上げられる重さは最大2,500トン 秋田
移動式のものとしては世界最大級の大型クレーンが秋田市の秋田港に登場しました。
洋上風車の建設などに使われるもので、吊り上げられる重さは最大で2,500トンです。
職員
「正面、これが2,500トンのクレーンになります」
世界最大級の大型クレーンを導入したのは、国内最大の発電会社JERAや東北電力などでつくる「男鹿・潟上・秋田オフショア グリーン エナジー合同会社」です。
資材の搬入や風車の建設のために使用されるこちらの大型クレーン。
ドイツ製で、今年3月に秋田港に到着し、組み立てられました。
職員
「これを本気で伸ばすと162メートルあります。だけど今回は100メートルであります。それは一番重たいナセルを850トン吊るための長さにしてます」
洋上風車の中核となるナセルは約850トン、基礎部分は大きいものでは重さが2,000トンに及ぶため、今回はアーム部分を本来の長さよりも短い100メートルにして使用します。
安全かつ効率よく作業を進めるため、国内の洋上風力発電所の工事では初めて導入されました。
男鹿・潟上・秋田オフショアグリーンエナジー 由井原篤さん
「海での工事というのが日本の事業であまり取り組んでいなかった、比較的新しい工事ということで、ここに配慮しながら陸上での安全も作業を確立しつつ、荷物の入れ方のスケジュールだとかさらには建設のスケジュールを最適化して2028年6月の運転開始に繋げたいなと思っています」
世界最大級の大型クレーンは、今年9月から使われることになっています。
来年春に風車の設置を始め、2年後の2028年6月の運転開始を目指しています。
※5月28日午後6時15分のABS news every.でお伝えします