テレビ朝日は２８日、「あのちゃんねる」（隔週月曜・深夜０時１５分）を６月１５日の放送で終了すると発表した。

１８日深夜放送分で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出したことで、物議を醸す事態になっていた。

【番組公式サイトでの報告全文】

「あのちゃんねる」終了のお知らせ

この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、６月１５日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました。番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

◆これまでの経緯

▼５月１８日 番組内で行われたサッカーコーナーで「嫌いな芸能人は？」という問いに、あのが「鈴木紗理奈！」と回答しながらボールを蹴る様子が放送

▼２０日 放送を受けて、鈴木がインスタグラムで「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それをそのまま放送するスタッフも意味分からん」、「普通にいじめやん」と投稿

▼２２日 テレビ朝日がスポーツ報知の取材に「今回の放送では、番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまった」「あの様に本意ではない状況を招いてしまった」などとコメントを発表

▼２３日 番組公式サイトに謝罪文を掲載。あのがＸで番組の演出に言及し「もう続けたくないので番組を降ります」と自ら降板を宣言。同局は「現在あのさんの事務所と話し合いをしております」と回答

▼２５日 当該放送から１週間。週替わりの枠で、この日は予定通り「キョコロヒー」を放送。次週予告はなく、番組公式サイト、番組表にも詳細は記されず

▼２６日 定例社長会見で西新社長が「今回の放送におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木様に大変ご不快な思いとご迷惑をおかけしてしまったこと、またあの様にとっても本意ではない形での放送企画、編集内容になり、多くの方にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫（わ）び申し上げます」と謝罪し、両事務所へ対応することを発表。両事務所もコメントを発表

▼２８日 番組公式サイトで６月１５日放送分をもって番組を終了すると発表