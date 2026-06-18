インタビューに答えるロンドンのサディク・カーン市長＝18日午後、東京都内ロンドンのサディク・カーン市長は18日、英国の欧州連合（EU）離脱がロンドン経済に大損失をもたらしたとし、日本からの投資に期待した。東京都内で共同通信のインタビューに応じ「日本企業にとって、離脱で生じた空白を埋める機会だ」と語った。高市早苗首相は14日にロンドンでスターマー首相と会談し、洋上風力発電に関する連携枠組みの創設で合意。