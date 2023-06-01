「チーズは料理に華やかさやおいしさを加え、単体でもおやつ・おつまみとして楽しめます。食卓に彩りを与える素晴らしい食材です」と話す六甲バターの上村亮太さん＝神戸市QBBブランドで知られる家庭用チーズ大手の六甲バターが昨年3月に発売した「ひとくちチーズデザートあまおう苺」が好評だ。発売約半年で出荷数は100万袋を突破。商品開発を担当した六甲バターの上村亮太（うえむら・りょうた）さんにヒットの秘密を聞いた