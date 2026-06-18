米ドル紙幣（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比22銭円安ドル高の1ドル＝160円83〜93銭を付けた。2024年7月以来、約1年11カ月ぶりの円安ドル高水準。米連邦準備制度理事会（FRB）が17日の連邦公開市場委員会（FOMC）後に示した経済見通しで、利上げを視野に入れた姿勢を示したことで、早期の利下げ観測が後退。米長期金利が上昇し、日米金利差を意識した円