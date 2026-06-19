オールスターファン投票パ・リーグ遊撃手部門1位の水野（日本ハム）。勝負強いバッティングが魅力交流戦が終われば、リーグ戦の再開で熱を帯びるプロ野球。各所で巻き起こるさまざまな"異変"を野球評論家・お股ニキ氏が徹底解説する！【緊急報告！ プロ野球「まさかの異変」】【写真】オールスターファン投票セ・リーグ遊撃手部門1位の長岡（ヤクルト）【?守備の華?次世代の希望は？】?守備の華?とも称され、花形ポジションとし