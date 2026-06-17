日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)が18日の練習後、報道陣の取材に応じ、20日のチュニジア戦に帯同しないことが決まったMF久保建英(ソシエダ)の状態について「全然大丈夫」との見通しを語った。久保は14日に行われたオランダ戦に先発し、後半12分に中村の同点ゴールをアシストしたが、その後の接触プレーで左膝を負傷。同30分に途中交代していた。15日にテネシー州内の病院でMRI検査を受け、幸いにもチームを離脱するよう